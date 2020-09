Uspešnica, ne trening tekmovanje

Prva liga narodov razen v najmočnejši skupini A še ni imela zaključnega dejanja, a se bo jutri s prvimi tekmami začela že druga izvedba tekmovanja. Pred prvo izvedbo nogometnega reprezentančnega tekmovanja je bilo veliko kritikov, toda po zmagoslavju Portugalske junija lani v najmočnejši skupini ima že plebiscitarno podporo. Eden od najboljših izdelkov Evropske nogometne zveze v mandatu predsednika Aleksandra Čeferina je zmagovalcem prve izvedbe Portugalcem navrgel 10,5 milijona evrov denarne nagrade.



Tudi poraženka prve lige narodov Slovenija je bila izdatno nagrajena z 1,125 milijona. Celo Angleži, kot večni dvomljivci vsega, kar si izmislijo drugi, so povsem spremenili mnenje o trening tekmovanju, ki je dejansko tudi v tem smislu nadomestilo prijateljske tekme, in dvignili palec. Tekmovalna formula je še ena od velikih prednosti lige narodov, še posebno za reprezentance, ki so bile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo neuspešne. Podobno bo za svetovno prvenstvo leta 2022: dve najboljši reprezentanci od tistih, ki se niso neposredno uvrstile na SP skozi kvalifikacije, bosta še v igri za uvrstitev za najprestižnejši ples.

Po Bayernu v vrh še elf

Vrhunec prvega dne (v četrtek) lige narodov je derbi velikanov. V Stuttgartu bo gostovala Španija. Selektor Nemčije Joachim Löw je pod pritiskom, Bayernov rekordni marš z vsemi enajstimi zmagami v ligi prvakov je jasno sporočilo, da mora po njegovih poteh tudi elf, ki je bil po zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 2014 na naslednjih dveh velikih tekmovanjih daleč od najboljših. Podobno nalogo kot Löw ima španski selektor Luis Enrique.



Zadnji trener, ki je Barcelono popeljal na evropski klubski vrh, mora sestaviti rod, ki bo nasledil najuspešnejšega iz obdobja med 2008. in 2012., ko je dvakrat osvojil naslov evropskega prvaka in enkrat svetovnega. Enriquejeva Španija bo dala tudi delni odgovor na pomenljivo uganko, ali je neuspeh Barcelone, Real Madrida in Atletica v ligi prvakov znanilec zdrsa tudi na klubski ravni. Uvodni del lige narodov, ki ga bo krojil največji športni sovražnik virus sars-cov-2, zaradi česar bodo tribune tudi samevale, se bo raztegnil do torka. Prestižnih tekem z velikim čustvenim nabojem ne bo manjkalo, ena od takšnih bo v Moskvi, kjer bo gostovala Srbija. Eden od najslajših dvobojev bo v soboto v Portu.



Evropska prvakinja in branilka naslova najboljšega v ligi narodov Portugalska, sicer sedma na lestvici Fifa, bo gostila svetovno podprvakinjo in šesto na svetovni lestvici Hrvaško. Sobota je rezervirana za najboljše: tretja s SP pred dvema letoma v Rusiji in prva z lestvice Fifa Belgija bo gostovala na Danskem, svetovna prvakinja in evropska podprvakinja ter druga na Fifini lestvici Francija na Švedskem, četrta s SP in Fifine lestvice Anglija pa na Islandiji.