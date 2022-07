Uspešnejši tudi Ferci in Maltežani: mučno je bilo spremljati Maribor, Muro, Koper in Olimpijo

S sinočnjo tekmo v Novi Gorici, kjer so gostovali Radomljani, so odprli 3. kolo prve SNL. (Ne)moč SNL so ta teden razgalile štiri tekme slovenskih klubov pod dežnikom Uefe. Te so žal zasenčile tudi uvod v spektakularen konec tedna na domačih igriščih, ki prinaša kar tri derbije v Ljubljani, Celju in Kopru.

Slovenski klubski nogomet je ta teden dobil bolečo klofuto v evropskih tekmovanjih. Na skromni drugi oviri so namreč padli vsi štirje predstavniki 1. SNL, četudi njihovi tekmeci ne spadajo niti v nižji srednji razred nogometa na stari celini.

Mučno je bilo spremljati Maribor, Muro, Koper in Olimpijo, torej klube, ki predstavljajo vrh naše nogometne piramide po merilu tradicije, velikosti navijaške baze in medijske prepoznavnosti. Maribor je bil v obeh večerih slabši od prenovljenega Šerifa. Štajerci bodo sprejeli naslednji izziv na Finskem, Helsinki bi morali na poti proti evropski ligi pasti zlepa ali zgrda, saj bo četrta ovira zanje zanesljivo veliko višja.

Če je bil neuspeh brezzobih vijoličastih delno pričakovan, je bil trojni polom Slovencev dva dni pozneje vendarle bolj boleč. Kdor je spremljal mučenje Kopra, Mure in Olimpije, bi moral prejeti posebno odlikovanje, saj je ob podobni uri bolj živahen celo Četrtkov večer domačih pesmi in napevov na Radiu Slovenija. Da gre za popoln polom slovenskih klubov, je bilo vidno ob pogledu na igrišče, kot je vidno tudi na Uefini jakostni lestvici.

Slovenija kotira na 31. mestu. Če so Slovenci v prvem situ s težavo opravili s klubi iz Belorusije (32.), Moldavije (33.) in Luksemburga (37.), so jih en teden pozneje postavili na realna tla tekmeci iz Moldavije, Irske (40.) in Liechtenstein (49.), torej tudi iz držav, v katerih so doma viski, rdeče vino in Hanni Wenzel.

1. SNL res raste in napreduje iz leta v leto?

Paradoks se skriva v podatku, da je bila najbližje podvigu Olimpija, ki je med vsemi tremi igrala najbolj spodobno in organizirano, četudi je imela najmočnejšega in najbogatejšega tekmeca iz Romunije (25.). Ljubljančani so bili boljše moštvo od Sepsija, čeprav delujejo v izrednih razmerah, ki vsaj delno temeljijo na zlonamernih informacijah, ki jih uspešno pošilja v javnost prejšnja operativna struktura kluba v sodelovanju z navijači. Slednji so v četrtek zvečer z neprimernim tajmingom skandiranja uspešno zmedli tudi izvajalca prve enajstmetrovke Mustafo Nukića ...

Nedelja prinaša tri derbije Prva liga Telemach, 3. krog, sinoči: Gorica – Radomlje; danes: Domžale – Tabor (20.15); nedelja: Olimpija – Bravo (17.30), Koper – Maribor (20.15), Celje – Mura (20.15).

Klobuk dol trenerju Albertu Rieri za opravljeno: igralci mu sledijo, kot bi bil z njimi dve leti, ne dva tedna, Olimpija pa je iz tekme v tekmo boljša. Kako dolgo bo mogoče delovati na pogon improvizacije, je resda drugo vprašanje.

Ob vsem naštetem zvenijo nenavadno besede vodstva NZS, da slovenska liga raste iz sezone v sezono in da je vse boljša. Morda drži, toda okolica zanesljivo raste veliko hitreje, v 3. kolu bojev za konferenčno ligo so tudi trije klubi z Malte, po dva pa s Ferskih otokov in Islandije. Pomanjkanje denarja ne more biti izgovor, slovenski klubi so imeli vselej na voljo manj sredstev od primerljivih tekmecev. Popoln polom klubov v Evropi razkriva predvsem slabše delo »stroke« kot v prejšnjih letih – po merilih kakovosti in kvantitete –, in to bi moral biti izziv za NZS in trenersko organizacijo.