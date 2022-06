Urša pušča, da jo vodi življenje

Nova (mednarodna) sezona v smučarskih skokih se vsako leto praviloma začne v Mostecu, kjer bo jutri živahno ves dan. Na napravah pod Rožnikom se bo namreč ob 9. uri začela že 49. revija skokov, na kateri prireditelji iz SSK Ilirija v vseh starostnih skupinah pričakujejo več kot 200 tekmovalcev.

Za glavno preizkušnjo na 60-metrski skakalnici bodo zeleno luč prižgali ob 18. uri, na njej pa se bodo z Uršo Bogataj, Niko Križnar, Lovrom Kosom in Cenetom Prevcem predstavili tudi štirje slovenski dobitniki kolajn na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu oziroma Zhangjiakouu.

Na osrednji tekmi tradicionalne prireditve v osrčju Ljubljane se bodo dekleta in fantje – tako kot lani – pomerili med seboj v isti konkurenci (!), pri čemer bodo imele skakalke startno klop postavljeno eno zaletno mesto višje kot njihovi moški kolegi. Zmago bo branila dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, ki je pred enim letom osvojila prvo mesto pred Lovrom Kosom, tretji pa je bil Američan Casey Larson.

»Vse se začne v Iliriji. Lani je v Mostecu zmagala Urša Bogataj, ki je bila nato najboljša na olimpijskih igrah, drugi je bil Lovro Kos, ki se je potem z reprezentančnimi kolegi na Kitajskem veselil naslova moštvenih olimpijskih podprvakov,« je uvodoma malce za šalo, malce zares poudaril Žiga Mandl, direktor SSK Ilirija, ki je – ko gre za revolucionarne zamisli in izvedbe – skok pred vsemi. Prav v tem ljubljanskem klubu so se namreč prvi domislili preizkušnje mešanih ekip, ki so jo prvič leta 2012 pod streho spravili prav na svoji reviji v Mostecu.

Medtem se je ta oblika tekmovanja že dodobra uveljavila tudi v svetovnem pokalu, letos so jo premierno izpeljali tudi na olimpijskih igrah, na katerih si je z velikansko prednostjo zlato lovoriko priskakala slovenska četverica (v postavi Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc).

Ni še dojela, kaj ji je uspelo

Prvo ime prireditve, na katero organizatorji vse ljubitelje skokov in športa na splošno vabijo z vodilom Skoč' v Mostec, bo torej lanska zmagovalka in velika junakinja olimpijskih iger Bogatajeva. »Nisem še popolnoma dojela, kaj vse sem dosegla pozimi. Moje življenje se zaradi uspehov ni bistveno spremenilo, mogoče sem zdaj le malenkost bolj sproščena,« je razkrila 27-letna šampionka iz Briš pri Polhovem Gradcu, ki si v nasprotju z nekaterimi reprezentančnimi kolegicami še ni privoščila daljšega oddiha.

Po svoji najuspešnejši sezoni, ki jo je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končala na odličnem tretjem mestu, si je namreč prizadevala opraviti čim več obveznosti za tretji letnik na fakulteti za šport v Ljubljani.

Na vprašanje, kako resno je mislila z besedami, ki jih je izrekla po vrnitvi iz Kitajske, češ da ne bo več dolgo vztrajala v športu, je ponovila, da se na naslednjih zimskih OI leta 2026 v Milanu in Cortini ne vidi več. Toda motivacije ji ne primanjkuje. »Odločila sem se, da se bom prepustila toku dogodkov in se sproti odločala o nadaljevanju kariere. Kakor me bo vodilo življenje, v katerem je še veliko drugih stvari poleg skokov, me pač bo,« je še dejala Bogatajeva.