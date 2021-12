Urša Bogataj še četrtič na zmagovalnem odru

Urša Bogataj, 26-letna smučarska skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu, na začetku olimpijske zime pridno obira sadove spomladanskega, poletnega in jesenskega trdega dela. Potem ko si je prepričljivo izbojevala skupno zmago v veliki nagradi pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), se je včeraj razveselila še četrtih stopničk v tej sezoni svetovnega pokala. Na tekmi v Ramsauu, kjer se je začel lov na novoustanovljeno Alpsko krono in nagrado v višini 10.000 evrov, je članica ljubljanske Ilirije skočila 90 in 89 metrov daleč, kar ji je prineslo tretje mesto.

Za drugouvrščeno Nemko Katharino Althaus (88,5 m in 90 m) je Bogatajeva, ki je bila tretja že po prvem »polčasu« in tudi v četrtkovih kvalifikacijah, zaostala za 3,6 točke, od avstrijske serijske zmagovalke Marite Kramer (92 m in 90 m), ki je v svojo korist odločila že četrto tekmo zapovrstjo, pa jo je na koncu ločilo 7,7 točke. »Razmere na tekmi so bile zelo težke, saj je veter pihal v hrbet. Zato sem zelo vesela, da mi je kljub temu uspelo sestaviti dva dobra skoka,« je bila zadovoljna naša v tej sezoni najboljša skakalka.

Rekord Križnarjeve

Med elitno šesterico sta se s petim oziroma šestim mestom prebili tudi Ema Klinec (88,5 m in 84,5 m) in Nika Križnar (93,5 m in 96 m), ki je v obeh serijah – resda z višjega zaletišča – skočila najdlje med vsemi 40 tekmovalkami iz 14 držav. V finalu je povrhu izenačila ženski rekord srednje naprave na avstrijskem Štajerskem, ki ga je lani dosegla Kramerjeva, na žalost pa njena »podpisa«, kakor bi sama rekla, nista bila najlepša. Po obeh (sonožnih) doskokih jo je namreč potegnilo močno na zadnjico, zaradi česar je obakrat prejela zelo nizke ocene za slog (med 15,0 in 16,5), kar jo je stalo še višjo uvrstitev.

Zajc le za Kobajašijem Najboljši skakalci se ta konec tedna merijo v Engelbergu, tradicionalni zadnji postaji za svetovni pokal pred novoletno turnejo, ki se bo 28. t. m. začela v Oberstdorfu. V včerajšnjih kvalifikacijah na veliki napravi Titlis je bil spet najboljši japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši (136,5 m), ki je ček za 3000 švicarskih frankov izpred nosa speljal drugouvrščenemu Timiju Zajcu (136,5 m). Prek 130 metrov so od Slovencev poleteli tudi sedmouvrščeni Peter Prevc (130,5 m) ter njegov brat Cene Prevc (133 m) in Lovro Kos (136 m), ki sta zasedla 12. oziroma 14. mesto. Na današnjo tekmo, ki se bo tako kot jutrišnja začela ob 16. uri, se je uvrstil še Anže Lanišek (121,5 m/35.), Domen Prevc (105 m/59.) pa je bil znova prekratek.

Svojo bero točk je s 17. mestom obogatila Špela Rogelj (86 m in 78 m), toda po uvodni seriji, po kateri je bila trinajsta, ji je kazalo še bolje. Katra Komar in Maja Vtič, ki sta tokrat v ekipi zamenjali naši najmlajši reprezentantki Jernejo Brecl in Niko Prevc, sta se od prireditve v Ramsauu poslovili že po četrtkovih kvalifikacijah.

Naslednjič se bodo dekleta za točke svetovnega pokala potegovala na silvestrski turneji na Ljubnem ob Savinji (31. t. m. in 1. januarja), že to sredo (22. t. m.) pa se bodo naše junakinje predstavile na državnem prvenstvu na Bloudkovi velikanki v Planici.