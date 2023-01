Uroš Zorman jo bo zakuhal še Špancem

Španija je ena od rokometnih dežel, s katero je Slovenija najtesneje povezana. V zadnjih desetih letih sta odigrali nekaj zelo pomembnih tekem in Slovenci so si odrezali svoj kos pogače. Tudi zato v naši reprezentanci do tekmecev z Iberskega polotoka ni čutiti strahospoštovanja, kakšno smo zaznali proti Francozom, kar je dober obet pred današnjo (15.30) odločilno tekmo v skupini II svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Zmagovalec bo bržčas šel v četrtfinale v Gdansk, poraženec domov.

Španija je ena najuspešnejših rokometnih držav. Pohvali se s 17 kolajnami z velikih tekmovanj, štirimi zlatimi, po dvema s svetovnih in evropskih prvenstev. Leta 2013 je v polfinalu domačega mundiala v Barceloni premagala Slovenijo s 26:22, leta 2015 na SP v Katarju pa s 30:26. Leta 2016 je bilo na EP v Vroclavu 24:24, najhujši udarec pa je Slovenija zadala Špancem nekaj mesecev kasneje v Malmöju. V olimpijskih kvalifikacijah je zmagala s 24:21 in se prek njih prebila na OI v Riu. Španci so se maščevali na SP 2017, ko je bilo v Metzu 36:26. Na euru 2018 na Hrvaškem so bili Slovenci v Varaždinu boljši z 31:26, nazadnje pa so Španci zmagali v polfinalu EP 2020, v Stockholmu je bilo 34:32.

V slovenskem taboru v Krakovu je kar nekaj mož, ki so si kruh služili v Španiji, na prvem mestu selektor Uroš Zorman, ki je igral za Ademar Leon ter s Ciudadom Realom v letih 2008 in 2009 osvojil ligo prvakov. Njegov pomočnik Luka Žvižej je bil prvak z Barcelono leta 2005, kapetan Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc pa leta 2021. Janc in Makuc tudi lani in sta še vedno člana blaugrane. Še mnogi drugi so delali pod taktirko španskih trenerjev, Rok Ovniček z Albertom Entrerriosom v Nantesu, Blaž Blagotinšek s Xavijem Sabatejem in Davidom Davisom v Veszpremu, Nejc Cehte in Urban Lesjak pri Carlosu Ortegi v Hannovru, člani Pick Szegeda, ki ga vodi Xavi Pascual, so Borut Mačkovšek, Dean Bombač in Matej Gaber ...

Tekma za biti ali ne biti

»Gotovo je dobro, da smo mnogi povezani s španskim rokometom in da smo vajeni takšnega sloga igre. Španci tudi niso tako telesno superiorni kot denimo Francozi, Nemci in Danci, proti katerim se težko znajdemo predvsem zaradi fizike. Tudi nekaj dobrih izidov v zadnjih letih nam daje samozavest,« je razmišljal Zorman, ki velja za trenerja španske šole in je fantom v podzavest vgraviral vero v zmago. Večino znanja je nanj prenesel Talant Dušebajev, s katerim sta bila soigralca v Španiji in sodelavca v Kielcah. Tam igrata brata Alex in Daniel Dušebajev, ena glavnih adutov selektorja Jordija Ribere, ki je na španski klopi od leta 2016.

»Zorman je vrhunski trener in zelo dobro nas pozna, gotovo snuje kakšno presenečenje,« je razmišljal Alex Dušebajev, ki se zaveda, da Španija še ni imela tako težkega tekmeca. Za nameček je imela manj časa za regeneracijo, potem ko se je precej mučila proti Poljakom, Slovenci pa so s pol moči odpravili Iran. Jorge Maqueda (34) in Joan Cañellas (34) pa sta v resnih športnih letih. Alexov brat Daniel je bil eno sezono (2017/18) član Celja Pivovarne Laško, kjer se je učil od Branka Tamšeta. »Lepe spomine imam na Celje in Slovenijo. Vaša reprezentanca je pokazala, da je spet močna. To bo tekma za biti ali ne biti, favorita ni, odločale bodo malenkosti,« pravi.