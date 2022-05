Urnaut zapušča severne Benetke

V Stožicah se tokrat ne bo odbojkarsko stiskalo pesti za Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Jana Kozamernika, Alena Pajenka, Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta (ta je včeraj uradno iz francoskega Cambraija prestopil v italijansko Perugio) ali Jani Kovačiča, a vseeno nas čaka ognjemet.

Jutri ob 18. in 21. uri bosta namreč v Ljubljani finalni tekmi letošnje odbojkarske lige prvakinj in prvakov. Najprej se bodo udarila dekleta italijanskega Imoco Conegliana in Vakifbanka iz Istanbula, nato bo pokalo od udarcev igralcev iz poljske vrste Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle in italijanskega Itas Trentina.

V Stožicah bo noro in pokalo bo po šivih, prodanih je že več kot 8000 vstopnic, v Ljubljano denimo prihaja 3500 navijačev z Apeninskega polotoka, tisoč iz Poljske in petsto turških. Izjemen uspeh Odbojkarske zveze Slovenije je, da je sklepna dvoboja privabila v prestolnico, denimo domačim košarkarskim krogom zaključnega turnirja četverice v evroligi ni uspelo spraviti pod stožiški strop, bolj agresivni so bili Srbi z Beogradom.

Za OZS pa je češnja na torti sploh dejstvo, da bo v Stožicah letos tudi svetovno prvenstvo za elitne reprezentance. Sicer v finalih LP na obrobju Ljubljane coneglianska, v elitnem tekmovanju poraza ni okusila kar tri sezone, in kožlejska vrsta v sklepnih dvobojih istih ekip kot lani branita krono, v sezoni 2020/21 sta se celo prvič povzpela na streho stare celine. Vakifbank je bil sicer evropsko najboljši štirikrat, Trentino trikrat zapored (od 2009 do 2011).

Poljaki za trojno krono

V letošnji četrtfinale moške lige prvakov sta se uvrstila tudi ruska kluba Dinamo iz Moskve in Zenit iz Sankt Peterburga, a zaradi agresije svoje države na Ukrajino bila izključena iz tekmovanja. Pri moštvu iz nekdanjega Petrograda oziroma Leningrada je letos igral tudi kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut, ki pa po sezoni zapušča severne Benetke.

Trikratni starocelinski podprvak z izbrano vrsto ni dobil ponudbe za novo pogodbo, tudi na račun tega, ker je imel skozi sezono veliko težav s poškodbami. Tako je 33-letni sprejemalec zadnjo tekmo za Zenit odigral 25. januarja, na nekaterih dvobojih je zaradi poškodbe, ki mu ni dovoljevala skokov, igral na mestu prostega igralca.

Zanimivo je, da je Korošec na svoji športni poti igral za oba finalista lige prvakov. Ko gre za oba letošnja stožiška spektakla, prenos zaključnih tekem bo šel v kar 86 držav (lani iz Verone v 71), s prizorišča bo poročalo več kot sto novinarjev. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle je sicer v letošnji sezoni že osvojila poljski državni in pokalni naslov, torej ...

»Upam, da bomo sezono zapečatili še z eno končno zmago. Finale lige prvakov je celo pomembnejši od zaključnih obračunov v domačem prvenstvu, bojevali se bomo do skrajnih moči, da ubranimo evropsko krono,« pravi sprejemalec Kamil Semeniuk.