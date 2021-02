Uresničila si je nove sanje

Nova zmaga, nov super dan

Za točke svetovnega pokala se bodo danes (14.15) v Rasnovu potegovali tudi skakalci, ki so včeraj opravili s kvalifikacijami oziroma prologom. Najdaljši skok je uspel Nemcu Markusu Eisenbichlerju (97 m), od Slovencev pa se je najbolje odrezal najmlajši, mladinec Jernej Presečnik, ki je s 94 metri zasedel 14. mesto. Preostali naši so nastopili takole: 25. Žiga Jelar (92 m), 31. Tilen Bartol (88 m) in 36. Cene Prevc (85,5 m).

Slovenska smučarska skakalkaje očitno ujela val, ki jo nosi s stopničke na stopničko. V Rasnovu, ki se sicer po romunsko izgovarja Rišnov, je že četrtič zapored in petič v sezoni skočila na zmagovalni oder, drugič po slabih dveh tednih spet na najvišjo stopnico po svojem krstnem podvigu v Hinzenbachu.Pot do svoje druge (posamične) zmage v svetovnem pokalu je tlakovala že v uvodni seriji, v kateri si je s skokom, dolgim 92 metrov, izbojevala 6,8 točke naskoka pred drugouvrščeno mladinsko svetovno prvakinjo, Norvežanko(92,5 m). V finalu je Niki zadostoval četrti dosežek (91 m), da je odbila napad japonske zvezdnice(88 m in 93,5 m), pred katero je imela na koncu 2,8 točke prednosti.Bjørsethovi v drugo nastop ni uspel najbolje (83 m), tako da je zdrsnila na osmo mesto, še za petouvrščeno(88 m in 91,5 m) in tik pred devetouvrščeno(86 m in 89,5 m), ki sta dopolnili zmago(slavje) reprezentančne kolegice. Od Slovenk sta točke osvojili tudi(19.) in(27.).Križnarjeva je tako izkoristila težave velike tekmice, do včeraj vodilne v skupni razvrstitvi, ki zaradi neveljavnega testa na covid-19 ni smela nastopiti na tekmi. Mlada članica iz SSK Žiri je ob odsotnosti na Nizozemskem rojene Avstrijke zaostanek devetih točk spremenila v prednost 45 točk (pred Takanašijevo) in prvič v svetovnem pokalu oblekla rumeno majico vodilne skakalke.»Čeprav razmere (zaradi sneženja) niso bile preproste, sta mi tokrat uspela dva dobra skoka; v nasprotju z nekaterimi drugimi tekmovalkami, ki so imele, kakor sem videla, določene težave. Nove stopničke, nova zmaga, nov super dan,« je dejala Križnarjeva in glede prevzema vodstva v skupnem točkovanju pripomnila: »Rumena majica je pika na i. O njej sem sanjala in zdaj sem se znova prepričala, da se sanje tudi uresničujejo,« se je smejalo 20-letni skakalki iz Delnic v Poljanski dolini, ki se že veseli današnje druge tekme (z začetkom ob 10.30) v Rasnovu v Transilvaniji, od koder sicer izvira grof Drakula. Glede na to, v kakšni formi je, ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi tekmicam znova pila kri ...