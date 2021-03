Upornik Jan Mlakar bo le gledal prvenstvo

V ponedeljek z vsemi

Izbranci za EP Ačimovićevih 23: Žan Luk Leban, Martin Turk, Igor Vekić (vratarji); David Brekalo, Jan Gorenc, Žan Kolmanič, Aljaž Ploj, Žan Rogelj, Sven Šoštarič Karić, Dušan Stojinović, Žan Zaletel, Andraž Žinič (branilci); Timi Max Elšnik, Adam Gnezda Čerin, Tomi Horvat, Sandi Ogrinec, Dejan Petrović, Tamar Svetlin (zvezni igralci); Žan Celar, Dario Kolobarić, Aljoša Matko, Žan Medved, Nik Prelec (napadalci).

Triindvajset fantov, ki bodo imeli zrelostni izpit, je znanih, med njimi v zadnjih letih ni najbolj izpostavljenega in nepogrešljivega v mlajših selekcijah in prvega strelca. Kdo bo v začetni enajsterici 24. t. m. v Ljudskem vrtu začel otvoritveni dvoboj 23. evropskega prvenstva v nogometu do 21 let proti branilcu naslova Španiji, pa bo selektorrazmišljal do zadnjega trenutka.»Tri mesece in od tekme z Rusijo sem sestavljal moštvo. S selektorjem reprezentance Asva se veliko pogovarjala, ker vem, da je v prednosti članska selekcija, a je pred nami tudi evropsko prvenstvo. Kaj sva se dogovorila, naj ostane med nama, toda zavedam se, kaj nas čaka in kakšne tekmece imamo. S fanti, ki sem jih povabil, sem bil v stiku in vedo za enkratno priložnost, ki se jim ponuja,« je povedal Ačimović, ki je tik pred zdajci, novembra, in po uporu reprezentantov nasledilUporniški davek je plačal tedanji kapetan Mlakar, o katerem Ačimović ni prav veliko govoril. »S Kekom sva šla čez fante, odločil pa sem se za tiste, za katere sem ocenil, da so najbolje pripravljeni. Med njimi je 15 igralcev iz slovenske lige in vsi igrajo. Ne le mesec ali dva, vso sezono sem imel pred seboj, ko sem se odločal. Res pa je tudi, da nam manjka še kakšna pripravljalna tekma,« je povedal Ljubljančan, ki bo v Mariboru začel svojo tretjo nogometno pot – po igralski in funkcionarski v vlogi športnega direktorja Olimpije še selektorsko.Slovenski upi ne bodo opravili prav veliko skupnih treningov. Na prvem četrtkovem bo vsega osem igralcev. »V petek, soboto, nedeljo bodo še prihajali, šele v ponedeljek zvečer bom imel na voljo vse, ki bodo prišli v poštev za dvoboj s Španijo. Toda v enakem položaju so vse reprezentance. Ne bom iskal izgovorov, a hkrati so to fantje, ki so večinoma skupaj že štiri leta in so dovolj zreli, da vedo, za kaj se igra in kaj bom iskal pri njih. Na voljo imam dovolj informacij, pokazali se bomo v lepi luči,« prav nič zaskrbljeno ni deloval mali selektor, ki je pogumno ali drzno razkril tekmovalno željo: »Četrtfinale!«Napredovanje iz najtežje skupine na euru, v kateri so zmagovalci kvalifikacijskih skupin Španci, Italijani (oboji so bili po petkrat evropski prvaki) in Čehi (enkrat evropski prvaki), bi bil podvig. Predsednik Nogometne zveze Slovenijebo uspešnost EP meril tudi po drugih kazalnikih. »Skoraj dve leti smo se pripravljali in za nas se prvenstvo lahko začne že jutri. Veselimo se otvoritvene tekme s Španijo. Uspešnost se meri po tekmovalnih dosežkih in upam, da se bo fantom posrečilo napredovanje. Drugih meril uspešnosti zaradi posebnih razmer ne bo mogoče ovrednotiti. Od obiska do števila prodanih vstopnic.Zagotovo pa bo lahko oceniti odziv gledalcev pred televizijskimi zasloni, oglaševalski učinek in tudi to, kako se bo okrepila vloga nogometa v Sloveniji,« je povedal prvi mož med gostitelji eura, ki bo na isti dan otvoritvene tekme proti Španiji držal pesti tudi za čim boljši kvalifikacijski start za svetovno prvenstvo Kekove selekcije proti Hrvaški.