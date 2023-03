Upanje Luke Dončića vse manjše

Ko se je v prvih dneh februarja košarkarjem Dallasa, takrat četrtim v zahodni konferenci lige NBA, pridružil odlični branilec Kyrie Irving, so le redki pričakovali, da bodo pred zadnjimi petimi nastopi v rednem delu sezone šele 11. Toda Luka Dončić in soigralci so od odmevnega prestopa dosegli le devet zmag v 23 dvobojih, odkar sta glavna zvezdnika moštva prvič združila moči na igrišču, pa je njihova bera 6 zmag in 14 porazov. Zato se ne potegujejo več za čim bolje izhodišče v končnici, temveč da se bodo skozi šivankinko uho uvrstili v dodatne kvalifikacije za izločilne boje.

Teksaška zasedba je v Philadelphii vodila proti 3. moštvu iz vzhodne konference s 60:48 malo pred polčasom, a klonila s 108:116 ter doživela peti poraz na zadnjih šestih tekmah in 40. v sezoni. Po njem zaostaja za tri zmage za 6. mestom, ki neposredno vodi v končnico, in za eno za 10. stopničko, prek katere bi še lahko skočila v predkrog. Rezultatski trend in raven prikazanih iger vendar omogoča vedre misli zgolj velikim optimistom.

Grožnja krstne sezone

Dončić je ob zadnjem razočaranju zbral 24 točk z metom iz igre 9:20 (za tri 4:9), 10 skokov in 8 asistenc, a ostal v senci domačega zvezdnika Joela Embiida (25 točk in 9 skokov) & Co. Po poslabšanju moštvenega izkupička na 37:40 ali komaj 48-odstotno uspešnost, Ljubljančanu resno grozi, da bo drugič, po krstni sezoni v ligi NBA, ostal brez izločilnih bojev.

»Še vedno imamo možnosti, zato se ne smemo vdati. Težko je razumeti, zakaj smo tako padli, toda odzvati se bo moralo celotno moštvo, saj v teh dneh štejejo zgolj zmage. Sleherni poraz pomeni velik vzvratni korak od naših ciljev,« je Dončić poskušal opogumiti soigralce in navijače, vendar njegova mimika in govorica telesa nista bili usklajeni z besedami. Zato trenerja Jasona Kidda čaka zelo težka naloga pri poskusih prebujenja moštva pred zadnjimi bitkami z Miamijem in Atlanto v gosteh ter Sacramentom, Chicagom in San Antoniom v domači dvorani.