Nika Prevc upala na boljši jutri in ga tudi dočakala

Vodilna smučarska skakalka v skupni razvrstitvi za svetovni pokal Nika Prevc s sobotnim 15. mestom (103 m in 123 m) v Willingenu ni bila zadovoljna. Po tekmi je izjavila, da upa na boljši jutri. In ga tudi dočakala.

Na včerajšnji preizkušnji je z najboljšim dosežkom finala in novim osebnim rekordom (146 m) s 6. mesta, ki ga je držala po uvodni seriji, poletela na drugo stopnico zmagovalnega odra. Zaostala je le za Norvežanko Silje Opseth (141,5 m in 150 m), ki je sicer po izjemnem finalnem poskusu z obema rokama podrsala po snegu. Zaradi precejšnje prednosti iz prvega »polčasa« je imela na koncu še vedno zajetne 8,1 točke naskoka pred Prevčevo, ki je 24-letni Skandinavki športno zaploskala za šesto zmago med elito, prvo po lanskem podvigu v Lillehammerju.

»Srečna in zadovoljna sem, da mi je po vseh težavah, ki sem jih imela tu, uspel en super skok, med katerim sem se sprostila in uživala,« je bila za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije kratka in jedrnata 18-letna vzhajajoča zvezdnica iz Dolenje vasi pri Železnikih. Na novinarski konferenci je pozneje priznala, da je bila po prvi tekmi precej razočarana.

Brez Prevčeve na MSP Na kranjskogorskem Trgu zmagovalcev so sinoči (natanko 90 let po odprtju Rožmanove velikanke v Planici) slovesno odprli mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju (do 20 let) ter SP do 23 let v teku na smučeh, ki ga bo do nedelje (11. t. m.) gostila Planica. V slovenskem zastopstvu najvišje merijo skakalni upi: ob mladinski olimpijski prvakinji Taji Bodlaj bodo naše barve med dekleti branile še Tina Erzar, Jerica Jesenko, Ajda Košnjek in Urša Vidmar, od fantov pa bodo pod slovensko zastavo skakali Jaka Drinovec, Enej Faletič, Žiga Jančar, Rok Masle in Urban Šimnic. Tekme v skokih bodo na 100-metrski napravi od srede naprej, kot prvi se bodo v smučino podali tekači in tekačice, ki se bodo že danes (10.30/13.00) med seboj pomerili v sprintu. Vstop bo vse dni prost.

»Razmere so bile v soboto težke, vendar tudi moja skoka nista bila najboljša. Vesela sem, da sem se tokrat spoprijateljila z napravo,« je odleglo Prevčevi, ki je dala jasno vedeti, da njen veliki cilj ostaja skupna zmaga v svetovnem pokalu. »Upam, da bom rumeno majico nosila do konca sezone,« je še poudarila mlada članica kranjskega Triglava, ki ima v skupni razvrstitvi že 178 točk naskoka pred drugouvrščeno Juki Ito. Izkušena Japonka je v Willingenu izvlekla 8. in 3. mesto.

Nikin uspeh je včeraj s 5. mestom dopolnila Nika Križnar, ki je bila dan prej ob težavah z mokro zaletno smučino kot najboljša Slovenka deveta. V okrnjeni konkurenci z vsega 34 tekmovalkami sta se obakrat do točk dokopali tudi Katra Komar (26. in 22.) in Taja Bodlaj (27. in 28.), eno točko pa je ujela Ajda Košnjek (30. in 31.).

Timi Zajc do 153 metrov

Zmagovalca sobotnih preizkušenj na veliki napravi Mühlenkopfschanze sta sicer najlepša primera, da se vztrajanje v športu prej ali slej poplača. Avstrijska veteranka Jacqueline Seifriedsberger, ki je 20. januarja dopolnila 33 let, je po sušnih 11 letih drugič preskočila vse tekmice na najvišji ravni, Norvežan Johann Andre Forfang pa je na svojo četrto zmago med elito čakal dolgih pet let.

Čeprav so se razmere med tekmo zelo spreminjale, si je 28-letni as iz Tromsøja zaslužil ta uspeh. Potem ko je v petek s 153 metri izenačil rekord skakalnice, ga je v finalu sobotne tekme še izboljšal (155,5 m). Pred drugouvrščenim japonskim »zlatim orlom« Rjojujem Kobajašijem, s katerim sta si dan prej delila prvo mesto v kvalifikacijah, je imel na koncu kar 31 točk naskoka.

Nemec Andreas Wellinger je včeraj ob pravem trenutku prikazal pravi skok. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Koliko mu je pomenila zmaga, prva norveška v tej sezoni, so razkrivale tudi njegove solzne oči. »Za menoj je težko obdobje,« je priznal Forfang, ki še ni povsem prebolel razočaranja na nedavnem SP v poletih. Na Kulmu je namreč s tretje stopnice, na kateri je »stal« po dveh serijah, na koncu zdrsnil na nehvaležno 4. mesto. Zagotovo ga tudi finančne težave, s katerimi se spopadajo v norveški smučarski zvezi, niso pustile ravnodušnega.

Nadvse kaotična je bila tudi včerajšnja preizkušnja, ki jo je na veliko navdušenje številnih gledalcev v svojo korist odločil domači ljubljenec Andreas Wellinger (139 m in 149 m). »Po dolgem čakanju sem ob pravem času prikazal pravi skok,« se je po drugi zmagi v sezoni in skupno sedmi v svetovnem pokalu smejalo 28-letnemu Nemcu, ki je za dve točki preskočil znova drugouvrščenega Kobajašija (144,5 m in 146 m).

Z največjo daljavo dneva (153 m), po kateri je – ob spominu na lanski polet (161,5 m) – le odmahnil z rokami, se je med Slovenci najvišje zavihtel Timi Zajc, ki se je z 12. mesta (134 m) povzpel na sedmo, kar je njegova najboljša uvrstitev v sezoni. Zanimivo, da je 24 ur prej (47.) ostal praznih rok.

Obratno pot je ubral Domen Prevc: v soboto se je s 5. mestom veselil najboljšega dosežka v tej zimi, včeraj (33.) je vpisal ničlo. Ob Lovru Kosu (10. in 16.), ki so se mu v drugo nasmihale stopničke (po uvodni seriji je bil še 3., finalni nastop pa je pospremil z dvignjenim palcem), sta si na obeh tekmah točke priskakala tudi Peter Prevc (20. in 13.) in prvič letos Žak Mogel (25. in 24.). Naslednji preizkušnji bosta konec tedna v Lake Placidu.