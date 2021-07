Unukova do drugega kroga

BELI NA POTEZI

Vachier Lagrave – Paravjan, Soči 2021. Kako si je Francoz na eleganten način zagotovil zmago za napredovanje v naslednji krog?

REŠITEV: 1.Txb7! Dxb7 2.Dxf6 z neubranljivim napadom belega. Partija se je v njegov prid končala po 2…Te7 3.Dh8+ Kf7 4.Tf1+ Ke6 5.Te1+ Kd5 6.Txe7 Dxe7 7.Dxa8 Kc4 8.Da6+.

Zanesljivi Carlsen

ni podpisa

Svetovna šahovska federacija je prestižni svetovni pokal letos z običajnega septembrskega oziroma oktobrskega termina prestavila na julijskega in avgustovskega. Razlog je seveda očiten, na ta način se želi predvsem izogniti nepredvidljivosti pričakovanega četrtega vala pandemije. Ob tem tudi prvič istočasno in na istem mestu, v ruskem Sočiju, poteka turnir tako v moški kot v ženski konkurenci.Kljub številnim preventivnim ukrepom je virus vseeno odigral svojo vlogo, saj je eden od igralcev zaradi pozitivnega izvida moral končati tekmovanje kar med samo partijo, dva pa sta odstopila iz preventivnih razlogov. Eden od slednjih je bil tudi tretji nosilec. Sicer pa je privlačno tekmovanje na izpadanje že v zgodnji fazi zahtevalo številne žrtve med igralci iz samega svetovnega vrha. Najbolj senzacionalen je izpad drugega igralca na svetu, Američana. V tretjem krogu ga je namreč z 1,5 proti 0,5 domov poslal ne tako znani kazahstanski velemojsterCaruana ni bil edini izmed deseterice z najvišjim ratingom na turnirju, ki se mu ni uspelo prebiti niti v šestnajstino finala. Enaka usoda je doletela četrtega nosilca, Azerbajdžanca, ki mu je po porazu v prvi partiji sicer še uspelo izsiliti podaljške v pospešenem tempu, a je nato v njih vseeno moral priznati premoč 21-letnemu Armencu. Podaljški so bili usodni tudi za šestega nosilca, Nizozemca, ki ga je z zelo impresivno predstavo premagal 17-letniiz Uzbekistana.Nadaljevanja ne bosta videla niti sedmi in osmi nosilec,in. Najbolj zanesljive igre do zdaj je prikazal svetovni prvak, ki se je v šestnajstino finala uvrstil s štirimi zmagami v štirih partijah, njegov naslednji tekmec pa bo Poljak. Slovenija je brez svojih predstavnikov ostala po drugem krogu turnirja, v katerem je izpadla naša najboljša igralka. Za uvod svojega premiernega nastopa na svetovnem pokalu je zanesljivo z 2 proti 0 odpravila večkratno afriško prvakinjoiz Egipta, favorizirana Azerbajdžankapa se je nato izkazala za previsoko oviro.Prva partija se je končala z remijem, v drugi pa je Laura tekmici v enaki poziciji neprevidno dovolila nevaren napad, ki ga je ta učinkovito zaključila in si zagotovila napredovanje.