Uno momento, je rekel Vipotnik in zabil gol

Šport morda med vsemi družbenimi dejavnostmi po definiciji zahteva največje spoštovanje do tekmecev, rivalov ali celo nasprotnikov. Tako bo tudi v nedeljo popoldne v Stožicah (18.00), ko se bosta pomerili reprezentanci Slovenije in San Marina. Po videnem v četrtek zvečer lahko navijači upravičeno pričakujejo visoko zmago čete selektorja Matjaža Keka in skok Slovenije na prvo mesto skupine H v boju za evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Zmaga Slovenije v Astani (1:2), poraz Finske na Danskem (3:1) in zanimivi nedeljski pari 2. kroga kvalifikacij za euro 2024 (Kazahstan – Danska, Slovenija – San Marino, Severna Irska – Finska) namigujejo na obetaven scenarij za Slovence. Slednji ne morejo vplivati na dogodke v Astani in Belfastu, lahko izboljšajo le zadovoljstvo svojih navijačev – organizatorji pričakujejo dobrih 10.000 gledalcev –, ki zahtevajo visoko zmago Slovenije.

Prepričljiva zmaga, privlačna tekma, v kateri bi lahko Kek ponudil priložnost še kakšnemu alternativnemu adutu – Andres Vombergar najbrž ni zaman preživel v zraku dobrih 20 ur – in zadovoljni navijači, to bi moral biti cilj nedeljskih gostiteljev. Šest točk na računu je edini realen scenarij za Slovenijo, ki bi se tako sproščeno pripravljala za pomemben junijski paket tekem s Finsko in Dansko.

Severina za vtis

Premiera v Kazahstanu je izpostavila več točk. Številni so se spraševali, zakaj nista dobila priložnosti v udarni enajsterici Sandi Lovrić in Miha Zajc. »Vedeli smo, da bomo morali v prvem polčasu zdržati agresivno igro gostiteljev, s katero so strli Slovaško in Belorusijo. Zato smo izbrali specifične igralce. Žal smo v prvem polčasu prepogosto pustili njihove tri zvezne igralce na naša dva zvezna, saj sta bila naša krilna napadalca predaleč. To se nam ni izšlo, na srečo smo uspešno popravili napako,« je pojasnil selektor Kek. Z menjavami je dvignil ritem slovenske igre na raven, ki ji Kazahstanci niso mogli slediti.

Ko sta Zajc in Lovrić spustila žogo in pospešila njeno kroženje, je slovenska igra dobila smisel in preciznost, »kar naenkrat« je vse skupaj delovalo bolje, do izraza je prišla tudi prodornost nekaterih adutov, denimo Petra Stojanovića. Ta je v eni od akcij lepo našel Žana Vipotnika – podobno kot lani Benjamina Šeška –, eden od četrtkovih debitantov v majici Slovenije pa je zabil odločilni gol na mojstrski način in mu lahko za to le čestitamo.

»Hvala selektorju za priložnost, mislim, da sem jo dobro izkoristil. Gol? Videl sem, da prihaja po desni Stojanović z žogo, čakal sem in se odkril, zaključek je bil pravi. Tri točke so pomembnejše od mojega gola,« je povedal Žan Vipotnik, strelec 14 golov v 1. SNL v majici Maribora. Jata ga je sprejela že med prvo skupno večerjo, ko je staroselcem zapel Severinino pesem Uno momento, z golom za zmago v Astani je utrdil svoj status reprezentanta.