Umrla je tekaška legenda Helena Žigon

VIDIC LEON FOTO: Leon Vidic, Delo

V 92. letu starosti je umrla ena najbolj prepoznavnih rekreativnih tekačic. Redno se je udeleževala tekaških prireditev v Sloveniji. Z ganljivim posvetilom se je na facebooku poslovila tudi njena vnukinja»Včeraj se je od nas poslovila moja babi Helena Žigon, ki jo večina vas pozna kot legendarno tekačico. Zjutraj sem prejela klic od mami in očija, ki sta mi rekla: imava dobro in slabo novico. Takoj sem vedela za kaj gre. In ta stavek se mi je tako vtisnil, da sem ga premlevala še ves dan. Babi je bila vedno optimistična, energična in aktivna. Tako smo jo poznali vnuki, pravnuki in verjetno vsi, ki ste jo imeli priložnost spoznati. Bila je polna življenja. Vse dokler nas dedi ni zapustil. To je bilo že pred štirimi leti. Takrat so ji moči začele pojenjati. Pogrešala ga je. Ko je pred dvema letoma padla po stopnicah in si zlomila kolk je bilanazadnje na nogah. Od tam je šlo samo še navzdol. Našli smo ji nastanitev v domu za ostarele, kjer so lepo skrbeli zanjo in kjer smo jo lahko obiskovali vsak dan. To »obveznost« sta z veseljem prevzela moja starša, vnuki smo jo obiskovali, ko smo si to zaželeli,« je zapisala in nadaljevala, da jo je bilo lepo videti, a hkrati tudi težko, ko je oseba izginjala pred njenimi očmi.»Zato babi sem hvaležna, da si se pridružila dediju, ki je bil tvoj svet. Še po 50-tih letih zakona si ga kljub vzponom in padcem vedno gledala, kot da je tvoj edini. Tvoja ljubezen. Oči so se ti iskrile, ko si govorila o dnevu, ko si ga videla na drugi strani sobe in upala, da te povabi na ples. In povabil te je. Takrat se je uresničila tvoja ljubezen, ki si jo nosila vse do danes in verjamem, da se nadaljuje tudi onkraj. Hvala, da si mi dala noro pozitivno naravnost, da si bila in vedno boš naša legendarna mami, babi, prababi. Rada te imam,« je še dodala.