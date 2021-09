Umrl košarkarski strokovnjak Dušan Ivković

V 78. letu starosti je umrl legendarni košarkarski trener Dušan Duda Ivković, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



Kot poročajo srbski mediji, je Ivković umrl danes zjutraj ob 6.50 za posledicami herpesa in vode v pljučih.



Ivković velja za enega najuspešnejših košarkarskih trenerjev v Evropi, med drugim je kot selektor Srbije osvojil srebro na evropskem prvenstvu 2009, kot jugoslovanski selektor pa je bil zlat na evropskem prvenstvu 1989, 1991 in 1995, svetovni prvak 1990 in srebrn na olimpijskih igrah 1988.



V klubski karieri je kot trener vodil številne klube, med njimi Partizan, Aris, Radnički, za katerega je tudi igral, Šibenko, Vojvodino, Paok, Panionios, Olympiacos, AEK Atene, CSKA Moskvo, Dinamo Moskvo in Anadolu Efes.



Kot klubski trener je dvakrat osvojil evroligo ter še pokal Radivoja Koraća, pokal Saporta, pokal Uleb, bil je prvak Jugoslavije, Grčije in Rusije, v teh državah pa je osvojil tudi pokalne in superpokalne lovorike.



Trenersko kariero je končal leta 2016.

