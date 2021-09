Umrl je velikan slovenskega nogometa

Umrl na svojem domovanju

V 75. letu starosti je umrl velikan slovenskega nogometa, je na družbenih omrežjih potrdil nogometni klub Olimpija. Nekdanji odlični napadalec Ljubljančanov je za jugoslovansko reprezentanco odigral 20 tekem in bil član izbrane vrste na svetovnem prvenstvu leta 1974.Popivoda se je rodil v Lovćenacu v Srbiji. Za člansko ekipo Olimpije pa je debitiral pred skoraj natanko 56 leti, od takrat pa je v dresu zeleno-belih zbral 261 tekem in dosegel 66 zadetkov, po poročanju statističnega portala Opta Žabar. Leta 1975 se je preselil v Nemčijo, kjer je igral za Eintracht iz Braunschweiga. V Nemčiji je na 129 tekmah dosegel 30 golov. Nato se je vrnil k Olimpiji in tam leta 1982 odigral poslovilno tekmo.Za Popivodo je tudi uspešna reprezentančna kariera v dresu Jugoslavije. Skupaj z Branetom Oblakom je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 1974 v takratni Zahodni Nemčiji ter na evropskem prvenstvu leta 1976, ki ga je gostila Jugoslavija. Za izbrano vrsto nekdanje skupne države je skupaj zbral 20 nastopov in dosegel pet golov.Kasneje je deloval tudi pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Med letoma 1998 in 2002 je bil pomočnik selektorja. Slovenija je takrat leta 2000 nastopila na evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem, dve leti kasneje pa še na svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji.Po poročanju slovenskega časnika Delo je umrl na svojem domovanju v Črni gori.