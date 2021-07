Ukrajinci tudi z navijači po senzacijo z Anglijo

Angležev v Rimu morda ne bo, izjeme bodo le navijači, ki živijo v Evropi kot ti trije iz Berlina, ki so ponosno pokazali digitalne vstopnice. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Sinoči smo dobili prva udeleženca polfinala evropskega prvenstva v nogometu, drevi bo že možno sestaviti popoln kadrovski razpored zaključnega turnirja v Londonu, kamor bodo napredovale najboljše štiri reprezentance z eura 2020. Današnji četrtfinalni tekmi v Bakuju (18.) in Rimu (21.) ponujata logični vprašanji: bo Danska premagala Češko tudi za svojega (ne)srečnega prvega asa, bo Anglija upravičila vlogo favorita proti neugodni ekipi Ukrajine?Nekaj minut pred 23. uro bo znano, ali je »nogomet še vedno na poti domov«, kot si želijo Angleži, ki – razumljivo – na vsak način hočejo igrati (pol)finalno tekmo pred svojimi navijači. Vraževerni Otočani, ki jih ni malo niti med nogometnimi navdušenci, se bojijo edine (!) tekme v gosteh na celotnem euru, saj bodo napadli Ukrajino na olimpijskem stadionu v Rimu – potem ko so vse tri tekme skupinskega dela in derbi osmine finala z Nemčijo igrali na Wembleyju.»Verjemite mi, da močno spoštujem delo, ki ga je na klopi Ukrajine opravil. Navdušen sem, kako je v kratkem obdobju preobrazil reprezentanco in ji vcepil zmagovalno miselnost. Ukrajince so mnogi odpisali, mi ne. Vemo, da lahko postanejo strahovito nevarni, če jim omogočiš prostor za igro, torej veste, česa jim ne smemo dovoliti,« je razkril angleški selektor. Podobno bi lahko trdili zanj. Četudi ni osvojil še nič, njegova Anglija – leta 2016 je napredoval na klop članov iz selekcije U-21 – deluje bolje kot nekatere prejšnje otoške reprezentance. Navsezadnje je bila v Rusiji blizu podviga, tudi tri leta pozneje ostaja v igri za lovoriko, prvo po edini iz leta 1966.Ukrajince je užitek spremljati in gotovo v Rimu niso brez možnosti za senzacijo. Ševčenko, ki je pustil neizbrisen pečat v majici Milana in spada med najboljše napadalce tega stoletja na škornju, je javno pozval Italijane, naj v tekmi z Anglijo podprejo Ukrajince. Upoštevaje dejstvo, da je italijanska vlada onemogočila prihod angleških navijačev – z uvedbo 14-dnevne karantene –, bodo imeli Ukrajinci v Rimu – številni živijo prav na Apeninih – zanesljivo močnejšo podporo od Otočanov.»Vem, da je težko zabiti gol Angležem, ne nazadnje ga na tem turnirju sploh še niso prejeli, toda vselej obstaja pot do vrat. V nogometu je možno vse, zato bomo poskušali spraviti naše navijače v še večje veselje,« je ocenil Ševčenko.Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane;Buščan; Karavajev, Zabarni, Krivcov, Matvijenko, Zinčenko; Sidorčuk, Stepanenko, Šaparenko; Jarmolenko, Jaremčuk.Tri ure prej se bosta v azerbajdžanski metropoli sešli Češka in Danska, ki bosta dobili pozitivno oceno za opravljeno na euru ne glede na razplet današnjega dvoboja. Morda se zdijo Danci hitrejši, nevarnejši in bolj motivirani zavoljo skorajšnje tragedije, ki so jo doživeli s Christianom Eriksenom, toda Čehov ni modro odpisati. Krasi jih brezhibna organizacija igre, spredaj pa grozi prerojeni napadalecVaclik; Coufal, Čelustka, Kalas, Kaderabek; Holeš, Souček; Masopust, Barak, Ševčík; Schick; Danska (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.