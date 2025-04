Uefa slovenskim klubom izplačala 800.000 evrov solidarnostnih sredstev

Evropska nogometna zveza Uefa je klubom v okviru solidarnostnega programa razdelila finančna sredstva za obdobje reprezentančnih tekmovanj med letoma 2020 in 2024 v višini 233 milijonov evrov. Slovenski klubi so prejeli slabih 800.000 evrov, največ Olimpija, Celje in Maribor, je razvidno iz podatkov Uefe.

Uefa je med klube razdelila rekordnih 233 milijonov evrov, kar je okoli 33 milijonov evrov več kot v prejšnjem ciklu leta 2019.

Solidarnostna sredstva bo prejel 901 klub iz vseh 55 predstavnic Uefe za štiri reprezentančna tekmovanja v omenjenem obdobju med 2020 in 2024, ki se je končalo z evropskim prvenstvom v Nemčiji.

»Fantastično je videti klube po celotni evropski nogometni piramidi vseh velikosti in ravni, kako prejemajo finančne nagrade za svojo ključno vlogo pri razvoju reprezentančnih igralcev. Ti pomembno prispevajo k uspehu naših reprezentančnih tekmovanj,« je v izjavi dejal predsednik Uefe Aleksander Čefefin. »Vsak uspeh naših tekmovanj je skupen uspeh in ta program solidarnosti je še en dokaz tega načela, saj priznava predanost tistih, ki neutrudno delajo, da bi evropski nogomet postal največji šport na svetu. Ko nogomet cveti, imajo koristi vsi,« je še dodal slovenski funkcionar na čelu krovne zveze.

Med prejemniki solidarnostnega dodatka je osem slovenskih klubov. Največ bo prejela Olimpija (234.386 evrov), sledijo pa Celje (208.773), Maribor (194.137) ter v manjših zneskih še Bilje (43.908), Mura (29.272), Koper in Domžale (oba po 21.954) ter Primorje (14.636).