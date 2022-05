Ubranil je Dallas, zdaj v napad na Phoenix

Po polomu v Phoenixu in zaostanku z 2:3 v zmagah v drugem krogu končnice lige NBA so se košarkarji Dallasa znašli na robu prepada. Odgovorili so na najboljši možni način: na domačem parketu so prekosili odličnega tekmeca s 113:86 in poskrbeli, da bo odločitev padla v noči na ponedeljek. Za Luko Dončića in soigralce vrnitev serije v Arizono pomeni lep dosežek, hkrati pa se ne morejo ogniti skrbem. V šestih bitkah s sonci je namreč vselej zmagalo domače moštvo in z vse večjo prednostjo. Phoenix denimo s 7, 20 in 30 točkami razlike.



Lani se je Dallas poslovil v uvodnem krogu izločilnih bojev, v merjenju moči z LA Clippers pa je domači parket pomenil že skoraj prekletstvo. Na prvih šestih tekmah so bili vselej uspešnejši gostje, šele na sedmi v Los Angelesu so zmagali gostitelji kljub Dončićevim 46 točkam in 14 asistencam. Slovenski zvezdnik zato pričakuje ugodnejši razplet, kljub svoji slabši predstavi.

»Dokler zmagujemo, me osebna statistika niti malo ne zanima,« je zagotovil tudi po zadnji zmagi, čeprav je zanjo storil vse, kar je bilo v njegovi moči. V 35 minutah igre je dosegel 33 točk z metom iz igre 11:26 (za tri 2:8, prosti meti 9:14), dodal še 11 skokov, 8 asistenc in 5 dobljenih žog ob eni sami izgubljeni ter sam prekosil učinek Phoenixovih glavnih asov Devina Bookerja (19) in Chrisa Paula (13), ki sta skupaj zbrala 32 točk, 10 skokov in 7 asistenc. Pri gostih je bil še najbolj razpoložen center Deandre Ayton, vendar z 21 točkami in 11 skoki ni mogel nadomestiti niti skromnega moštvenega meta za tri točke (6:18) niti 22 izgubljenih žog (Booker 8, Paul 5).

Rad vidi, da ga izzivajo

Potem ko je Dallas že ob polčasu vodil s 15 točkami naskoka, v nadaljevanju pa skoraj podvojil razliko, je lahko Dončić mirno zapustil parket še pred zadnjimi štirimi minutami igre. Z roko je mimogrede tlesnil v ponujeno dlan trenerja Jasona Kidda, na klopi pa si globoko oddahnil. Prva velika nevarnost je mimo in v sila pomembnem trenutku še zdaleč ni bil osamljen. Krilo Reggie Bullock je prispeval 19 točk z metom za tri točke in z odlično obrambno predstavo zadušil Bookerja, Jalen Brunson je dodal 18 točk, Spencer Dinwiddie 15 (za tri 5:7) ... Dallas se je lahko nazadnje pohvalil z desetimi trojkami več od tekmeca in 16 izgubljenimi žogami manj.

»Običajno rad vidim, da se me tekmeci lotijo z zmerljivkami, tako kot so se igralci Phoenixa, saj me jezikanje dodatno motivira. Košarkarji smo zelo tekmovalni, kar mi je všeč. Hkrati pa sem zelo ponosen na naše fante. To je bilo odlično opravljeno moštveno delo. Tekmo smo dobili z obrambo, zdaj pa je pred nami najpomembnejši dvoboj doslej,« je poudaril Dončić po svoji najvišji zmagi v vseh 22 nastopih v končnici lige NBA. In čeprav je v prvih šestih soočenjih s Phoenixom igral s povprečjem 32,2 točke, 9,8 skoka in 7,5 asistence, je prihranil še nekaj rezerve za najpomembnejše trenutke sezone: na zadnjih štirih tekmah je metal trojke zgolj 7:33 (18 %).