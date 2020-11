Tysonovi udarci so res boleči

Težko pričakovan ekshibicijski dvoboj v boksu med (nekdanjima) ameriškima šampionoma Mikom Tysonom in Royem Jonesom mlajšim, ki bi mu lahko na neki način rekli tudi prijateljski, se je včeraj v znamenitem Staples Centru v Los Angelesu razpletel s (prijateljskim) neodločenim izidom. A jih ni malo, ki menijo, da je bil Tyson občutno boljši in bi moral zmagati.



Pri tem se opirajo na številke, ki potrjujejo, da je bil Železni Mike, ki je 30. junija zakorakal že v 55. leto, veliko bolj prepričljiv. Razmerje v zadetih udarcih je bilo namreč v kar sedmih rundah (od osmih) 67:37 v korist Tysona. Navsezadnje sta tudi dva od treh sodnikov, Christy Martin z 79:73 in Vinny Paz z 80:76, točkovala za starejšega od veteranov. A na koncu je obveljalo pri neodločenem točkovanju Chada Dawsona (76:76), tako da sta oba prejela častna šampionska pasova združenja WBC.



Moralni zmagovalec Tyson, ki je nazadnje boksal davnega junija 2005, ko je predal dvoboj z Ircem Kevinom McBridom, se ni prav nič vznemirjal zaradi rezultata. »Srečen sem, da sem zdržal. Če sem iskren, sem se že bal, da se bom poškodoval,« je priznal 54-letni zvezdnik iz Brooklyna in v isti sapi pristavil: »Zadal sem mu več močnih udarcev in prav vse je dobro prenesel, za kar si zasluži vse spoštovanje.«

Ni velikan, ampak začetnik

Jones ml., ki je skupno resda sprožil 43 več udarcev kakor Tyson (236:193), je sprva malce nejevoljno dejal, da z neodločenim izidom nikoli ne moreš biti zadovoljen, čez čas, ko mu je verjetno na ušesa že prišlo mnenje nekaterih (boksarskih) poznavalcev, pa je ocenil, da je takšen rezultat v redu. »Rad ga imam in moram reči, da je neverjetno močan. Njegovi udarci, pa naj zadenejo glavo ali telo, so izjemno boleči; zares jih ni lahko zdržati. Toda kljub temu bi takoj privolil v še en takšen dvoboj,« je zaupal 51-letni as iz Pensacole na Floridi, ki je v spomin na letos tragično preminulega košarkarja Kobeja Bryanta boksal z vijolično-rumenimi rokavicami.



Jones ml. je za nastop prejel poltretji milijon evrov, na Tysonov bančni račun pa bo pljusknilo 8,5 milijona evrov. Toda Železni Mike, še vedno najmlajši profesionalni svetovni prvak v zgodovini kraljevske kategorije (pri komaj 20 letih in 144 dneh si je priboksal naslov najboljšega po različici WBC), denarja ne bo zadržal zase. Ves zaslužek od ekshibicije, ki je prijetno presenetila vse po vrsti, bo namreč podaril brezdomcem.



»To je bolje kot boksati za naslov prvaka. Zdaj sva dobrodelneža, saj sva naredila nekaj dobrega za ta svet. To morava še kdaj ponoviti,« je poudaril Tyson in v smehu pripomnil, da so bili bolj ali manj vsi v skrbeh za Roya, ne pa tudi zanj: »On je prenehal boksati šele pred dobrima dvema letoma, jaz pa sem bil nazadnje v ringu pred več kot petnajstimi leti. Zato nisem noben velikan, ampak šele začetnik ...«