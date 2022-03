Tveganje se je bogato obrestovalo

Madžar Richard Rapport je zmagovalec drugega šahovskega turnirja serije Grand Prix v Beogradu. V polfinalu in finalu je zmagal z identičnim rezultatom 1,5:0,5, potem ko je svoja tekmeca, Francoza Maxima Vachier Lagrava in Rusa Dmitrija Andrejkina, premagal z belimi figurami. Tako je odlično opravil nastopa, prevzel vodstvo v seštevku serije in si praktično že zagotovil eno od dveh vstopnic za letošnji kandidatski turnir.

Rapport je na prvem turnirju serije prišel v polfinale in je za resne možnosti v seštevku tokrat potreboval vsaj uvrstitev v finale. Potem ko je povedel v prvi partiji z Vachier Lagravom, mu je v drugi s črnimi figurami zadostoval že remi. Vseeno je nasprotnika presenetil z ostro varianto, v kateri je že zgodaj žrtvoval figuro za iniciativo. Tudi po menjavi dam in materialnem ravnotežju, ki ga je vzpostavil, je bila pozicija še vedno izjemno ostra in napeta, saj sta oba igralca računala na promocijo s svojimi napredovalimi kmeti. Na koncu sta oba dejansko prišla do novih dam, a si je 26-letni Madžar pri tem zagotovil želeni remi z večnim šahom.

Poročen s Srbkinjo

Tudi v finalu je zmagovalec dočakal nasmeh sreče, ki si ga je zaslužil s pogumno igro v drugi partiji. V poziciji, v kateri je vse kazalo na novo delitev točke, je kljub precejšnjemu pomanjkanju časa sprejel tvegano odločitev in za nadaljevanje napada na tekmečevega kralja žrtvoval celo trdnjavo. Andrejkin je imel na voljo obrambo, a je prav tako pod pritiskom časovne stiske zamudil odločilni trenutek in rešitve zanj ni bilo več.

Enega največjih uspehov v svoji karieri je Rapport tako dočakal ravno v mestu, kjer trenutno živi, saj je poročen s srbsko velemojstrico Jovano Vojinović. Po statističnih izračunih ima zdaj skoraj 97 odstotkov možnosti za uvrstitev na kandidatski turnir. Na zadnjem tretjem turnirju serije, ki se bo v Berlinu začel že v torek, sicer ne bo nastopil, a je zelo malo igralcev, ki bi ga lahko v skupni razvrstitvi dohiteli ali prehiteli. Dodatno mu gre na roko splet okoliščin, v katerem so se trije njegovi najbližji zasledovalci, Hikaru Nakamura, Levon Aronjan in Andrejkin, po žrebu znašli v isti predtekmovalni skupini, iz katere lahko v izločilne boje napreduje le eden od njih. Vsekakor nas v nemški metropoli čaka dramatičen razplet serije, po katerem bosta dokončno znani imeni dveh udeležencev kandidatskega turnirja.

Beli na potezi Rapport – Vachier Lagrave, Beograd 2022. S katero potezo je beli pokopal upe črnega in dosegel povsem dobljeno pozicijo? REŠITEV: 1.e5! in dva prosta kmeta belega na linijah d- in e- odločita partijo v njegovo korist. Ta se je končala po 1…b5 2.Lf6+ Kf8 3.e6 Ld8 4.Le5 Tb6 5.Lxd4 Tc6 6.axb5 Lxb5 7.Kf2 Ke7 8.Le3 Lb6 9.Td1 Lxe3+ 10.Kxe3 Tc3+ 11.Kf4 in črni se je vdal.