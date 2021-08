Tveganje ga je bogato nagradilo

Velika nagrada Avstrije, 11. letošnja dirka za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, verjetno nikogar ni pustila ravnodušnega, saj je postregla z izjemno razburljivo preizkušnjo. Še dodatno so jo začinile dežne kaplje, ki so šest krogov pred koncem dodobra navlažile progo v Spielbergu in popolnoma premešale vrstni red. Medtem ko se je večina dirkačev v zadnjih krogih odpeljala v bokse po motorje z dežnimi gumami, je Južnoafričan Brad Binder (KTM) tvegal in do cilja vztrajal na pnevmatikah za suho stezo. Potem ko je v čedalje močnejšem nalivu mojstrsko (u)krotil svojega »jeklenega konjička«, se mu je tveganje bogato obrestovalo, saj je po lanskem podvigu v Brnu drugič okusil slast zmage v kraljevski kategoriji cestnohitrostnega motociklizma.



»Na trenutke je bilo zares strašljivo,« si je po končani srhljivki oddahnil 26-letni as iz Potchefstrooma približno 120 kilometrov jugozahodno od Johannesburga in v nadaljevanju razkril, kaj vse mu je v zadnjih krogih rojilo po glavi. »Ko je začelo močneje deževati, sem razmišljal o tem, kakšne možnosti bi imel za uspeh, če bi ostal na progi. Po hitrem premisleku sem sklenil tvegati, kar pa sem že kmalu obžaloval. Prvi krog v dežju sem odpeljal kar dobro, z ohladitvijo pa sem ostal tako rekoč brez zavor. Večkrat sem pomislil na to, da je že vsega konec, vendar pa se nisem vdal v usodo. Spodbujal sem se tako, da sem si govoril: 'Če si se že odločil igrati to igro, jo boš pač odigral do konca.' Zares sem vesel, da se je izšlo,« je vidno odleglo Binderju, ki je imel v cilju 9,991 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Italijanom Francescom Peccom Bagnaio.

Valentino Rossi najbolje letos

Ducatijev tovarniški dirkač je športno čestital zmagovalcu. »Neverjetno, kaj je uspelo Bradu. Da je bil z gumami za suho progo v dežju tako hiter, je vredno vsega spoštovanja,« se je čudil 24-letni Torinčan. Na koncu je bil vesel tudi Španec Jorge Martin (Pramac Ducati, + 11,570), ki je s tretjim mestom dokazal, da njegova krstna zmaga pred tednom dni na veliki nagradi Štajerske ni bila naključna.



Francoski zvezdnik Fabio Quartararo (Yamaha, + 16,650), ki je tik pred ciljem ujel in prehitel Valentina Rossija (Yamaha, + 17,159) – osmouvrščeni italijanski veteran si je pridirkal svoj najboljši letošnji dosežek –, se je moral tokrat sprijazniti s sedmim mestom, s katerim je potrdil skupno vodstvo. Pred zdaj drugouvrščenim Bagnaio in španskim branilcem lovorike Joanom Mirom (Suzuki), ki je ciljno črto prevozil kot četrti, ima zdaj 47 točk zaloge. Naslednja preizkušnja bo 29. t. m. v Silverstonu.

