Turške muke Maribora in Mure

Olimpija 21 12 5 4 29:15 41

Maribor 21 11 7 3 42:27 40

Mura 21 9 7 5 24:15 34

Koper 21 8 6 7 30:27 30

Domžale 21 7 8 6 31:27 29

Bravo 21 6 9 6 20:22 27

Tabor 21 7 5 9 24:27 26

Celje 20 6 5 9 20:23 23

Aluminij 20 3 7 10 16:33 16

Gorica 21 3 5 13 14:34 14

Slovo Mirana Srebrniča

Izid 21. kroga 1. SNL – Olimpija : Mura 2:0 (Đorđe Ivanović 77., Gal Kurež 79.); vrstni red strelcev: 9 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper), Dario Kolobarić (Domžale). Preložena tekma 20. kroga: Aluminij – Celje (17. t. m.); pari 22. kroga: Bravo – Koper, Maribor – Celje, Mura – Gorica (vsi 20. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Aluminij – Olimpija (oba 21. t. m.).

Po domačih taktih in s srbskim mojstrom v podobi strelca in podajalca v derbiju 21. kroga 1. SNLje Olimpija prvič v tej sezoni zavzela ligaški nogometni vrh. Mura je bila enakovredna, a ni imela razpoloženega posameznika, ki bi nagnil jeziček na tehtnici na njeno stran. Ljubljanski derbi je s prvim ligaškim golom zabelil še 19-letni, ki je na najlepši možni način zaokrožil sijajen teden zeleno-belih in njihovo slovensko podobo z Ljubljančanom na trenerskem stolčku»Ne bom ustvarjal pritiska, hočem le, da smo povsem osredotočeni na vsako tekmo,« po zavzetju nogometnega vrha ni zganjal evforije Stanković. Zanjo še nima razlogov, morda pa bo imel skrb več, če bodo k Olimpiji prišli napovedani novinci ali okrepitve (?!). Petnajst tekem pred koncem Olimpija ni prav nič boljša, kot je bila pred letom dni, po 21 tekmah in po treh velikih derbijih. Lani je bila celo štiri točke pred Mariborom (43:39), a ni bilo dovolj za naslov. Oba je prehitelo Celje, ki je zaostajalo celo za šest točk, Mura pa kar za sedem. Z izjemo Maribora so vsi drugi v tej sezoni osvojili manj točk, a Mariboru letos, če bi sodili po odzivu nogometnih privržencev in kritikov trenerja, kaže slabo.Mura, ki v Stožicah ni imela sreče tudi s sodniško (ne)odločitvijo, ki je pri 0:0 ob čistem prekrškunad prodirajočimsamo zamahnil z roko, pa naj bi bila kandidatka za vrh. Prvih 180 minut spomladanskega nadaljevanja sezone je vendarle razbilo vodilno četverico na dvojec. Le čudež ali soboško vstajenje, podobno celjskemu lansko pomlad, lahko prepreči dvoboj za prvaka Olimpije in Maribora. Zato pa se nakazuje izjemna bitka za preostali dve evropski vstopnici, v katero so se vpletle še najmanj Domžale. Tudi Bravo in CB24 Tabor nista rekla zadnje, a realno sta v varni sredini, kjer je tudi prvak. Aluminij pa se bo branil napadov zadnje Gorice.Dva poraza Kopra sta bila preveč za trenerja. Umaknil se je sam, po sugestivnem namigu. Njegov naslednik bo znan v dveh, treh dneh, predsednik klubapa od Srebrničevega naslednika zahteva izključno samozavestno držo in uvrstitev v Evropo. »Brez Evrope ni možnosti, da bi trener tudi ostal,« je Guberac jasno dal vedeti novemu strokovnjaku na koprski klopi.Kandidatov je več, oddo Splitčana. Neposrečen vstop v drugi del sezone Maribora (dve točki), Mure (ena) in Celja (brez točke) še ne razkriva dejanskega stanja, toda le tri točke od petnajstih možnih nakazujejo, da najbolj vzhodna Štajerca plačujeta davek za virusne priprave v Turčiji, Celje pa bolj kot ne za splet naključij: za prvi poraz ob prvi tekmi v 1. SNL trenerjaje največji krivec strelec (pre)hitrega gola za Domžale