Turki in Šved pred očmi Čeferina in Pirc Musarjeve nad Olimpijo

Olimpija bo po visokem porazu z 0:3 (13.712; Kerem Aktürkoglu 9., Dries Mertens 48., Halil Dervisoglu 91.) v prvi tekmi 3. kola kvalifikacij proti turškemu velikanu Galatasarayu svoj pohod proti ligi prvakov nadaljevala na nižji stopnički in se bo poskušala v 4. kvalifikacijskem kolu uvrstiti v evropsko ligo. Torkova povratna nogometna tekma v Istanbulu bo sodila v kategorijo nabiranja izkušenj.

Ne zgodi se pogosto, da je na eni tekmi toliko predsednikov. Olimpijin prvi mož Adam Delius je gostil predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina in predsednika domače krovne organizacije Radenka Mijatovića. A tudi »vipovci« so se lahko prepričali, da je lahko športna realnost precej kruta. Olimpija na tej ravni še ni dovolj zrela proti tako močnemu moštvu, kot je Galatasaray. Le všečnost ni dovolj.

23,7: 27,3 je bilo razmerje v povprečni starosti začetnih enajsteric Olimpije in Galatasaraya.

Portugalski trener Joao Henriques je med ugajanjem in pragmatično tekmovalnostjo izbral prvo in predvsem pogumnejšo ter na koncu tudi pogubno strategijo. Ni upošteval sposobnosti slovenskih prvakov. Iz zornega kota napredovanja ali dozorevanja moštva je bila vsekakor boljša za razvoj igralcev, pridobivanje izkušenj in ugajanje nogometnim navdušencem, iz tekmovalnega pa je bilo že pred prvim sodnikovim žvižgom jasno, da bo ušla porazu le ob super dnevni formi, sreči in izrazito slabem tekmecu. In da bo ob polomu dobila priponko »naivna«.

Sodniki, ki nagajajo, so stalnica

Olimpija je imela v švedskem sodniku Andresu Ekbergu znova črkobralca brez občutka in arogantneža, ki si je privoščil izživljanje nad »malo« Olimpijo. Ponovila se je zgodba s povratne tekme z Ludogorcem, med katero je bil nemški delivec pravice Christian Dingert s svojimi odločitvami v prvem delu enakopraven član gostujoče enajsterice. Ali z Olimpijinega dvoboja s turškim moštvom Yeni Malatyaspor pred štirimi leti, ko se je v Stožicah nanjo spravil Slovak Filip Glova. »Zaostanek ob polčasu ni bil pravičen, po mojem mnenju smo dosegli čisti gol, iz običajne nogometne akcije in dvoboja. Če bi izenačili, bi bilo zelo drugače,« je Henriques komentiral bržkone ključni trenutek tekme (21. minuto), ko je gostujoči branilec izgubil dvoboj z Admirjem Bristrićem, ki je nato obšel še vratarja Fernanda Muslero in zabil za izenačenje.

Visok poraz bi lahko bil še višji, kar govori o tem, da je Olimpija v drugem polčasu razpadla oziroma razpadala. Mladi Marcel Ratnik se v pravem pomenu »uči iz napak«. »Naredil sem napako, v Evropi se lahko vsaka hitro maščuje. Smo dokaj mlado moštvo in vsaka takšna tekma je zelo dobra izkušnja za nas,« je ob Davidu Sualeheju, ki je »pripravil« prvi turški gol, povedal Ratnik. V lepem stožiškem večeru je bilo kljub vsemu veliko dobrega. Navijači, vključno z gostujočimi, so bili odlični, Henriques pa je razrešil vsaj dve pomembni igralski uganki. Brez Augustina Doffa je obrambno precej slabša, v 20-letnem Bošnjaku Bristriću pa ima napadalca za velika dejanja.