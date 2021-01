Turčija je varnejša kot Evropa

Aluminij, Bravo in Mura včeraj ... Nogometni prvoligaši so po tradicionalno kratkem poletnem premoru tudi običajno daljšega zimskega krepko skrajšali in so ali še bodo v naslednjih dnevih vstopili v pripravljalni ritem treningov. Presenetljivo bodo kot zadnji naslednji teden, 13. t. m., zagnali motorje Mariborčani, ki so se s Celjani in Sobočani 20. januarja dogovorili za skupni polet v turško Antalyo. Če je ne bodo zagodle vremenske razmere, bosta Bravo in CB24 Tabor 6. februarja odprla drugi del sezone in nadomestila preloženo tekmo 16. kroga, 10. 2. pa se bo začela bitka za prvaka jubilejne 30. sezone.



Slovenski klubi se v zadnjih letih delijo na tiste, ki v domačem in hrvaškem istrskem okolju brusijo formo, in tiste, ki gredo v, a ne vedno, toplejšo Turčijo. Letošnji del priprav je delno krojila epidemija virusa sars-cov-2, saj je zategovanje pasu Olimpijo oddaljilo od v zadnjih štirih letih rednih pripravljalnih dnevov ob sredozemski obali. Maribor, Mura in Celje se niso ustrašili virusa ter bodo v Beleku zakoličili temelje za prvenstveni razplet po svojih željah. Odločitev Maribora, Mure in Celja o tem, da bodo navkljub epidemiji in negotovim zdravstvenim razmeram izpeljali priprave v Turčiji, izpostavlja veliko vprašanj. Zagata bi nastala, če bi se iz Turčije vrnili z okuženimi igralci, kar bi pomenilo, da bi bilo nadaljevanje sezone za dan, dva ali teden preloženo za okužena moštva in tekmece. V tekmovalnem urniku skoraj ni več nadomestnih terminov, še posebno ker bo zadnji teden v marcu rezerviran za EP do 21 let. Trojček kot v mehurčku Po zagotovilih klubov in njihovih zdravniških služb na pripravah v varni Turčiji, kjer je epidemiološko stanje veliko boljše kot v Evropi, ne bodo izpostavljeni nevarnostim v tolikšni meri, kot bi bili v Sloveniji ali na Hrvaškem. »Prav nič drugače ne bo, kot je, na primer, drugim moštvom, ki tekmujejo v tujini. Do zadnje podrobnosti se bomo držali navodil in bomo opravili vse teste. Gostitelji zagotavljajo, da se držijo pravil in protokola, ki ga narekuje epidemija,« je pojasnila služba za stike z javnostjo pri Muri.



Podobno je v Celju, ki bo do zadnje podrobnosti seznanjen z vsemi zahtevami in navodili. V Mariboru pa so prepričani, da je v Turčiji varneje kot doma. »Protokolu in vsem ukrepom v Turčiji sledijo na visoki ravni. V tamkajšnjih hotelih velja izjemno strog režim vstopa, ki je bil nehotelskim gostom omogočen le z redkimi izjemami. Zdaj ne bo zunanjih gostov, tako da bo bivanje potekalo v strogem mehurčku in v skladu s posebnimi pogoji. Ocenjujemo, da bodo priprave v Turčiji varnejše, kot bi bilo v tem času bivanje doma, kjer bi bilo socialnih stikov neprimerno več,« so prepričani Mariborčani.