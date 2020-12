Turbo Rudi: Ne jemljem provizij

Pri Olimpiji ni miru, pa naj bo vodilna na lestvici, druga ali predzadnja. Klubske spletke so dobile nov zagon v prazničnih dneh, glavna tarča anonimke je športni direktor Mladen Rudonja.



Njegovih nasprotnikov ne manjka, potem ko je v prejšnji sezoni tik pred koncem prvenstva zamenjal trenerja Safeta Hadžića z Dinom Skenderjem in zapravil naslov državnega prvaka. Neimenovani kritiki Rudonji očitajo tudi jemanje provizij pri prestopih igralcev. Kaj jim odgovarja?

Poleti brez odškodnin

»Težko komentiram navedbe iz anonimke. Vse skupaj deluje smešno, saj ni nobenega podpisnika ali vsaj argumenta, dokaza za to, kar se mi očita. Dejstvo je, da zapisano v članku ne drži. Gre za neresnice, s katerimi nekdo želi škodovati mojemu ugledu, predvsem pa ugledu kluba. Nočem se spuščati v podrobnosti, toda pri igralcih, ki so letos prišli ali odšli iz Olimpije, ni bilo izplačanih nobenih odškodnin ali provizij. Ni mi vseeno zaradi takšnih dezinformacij, je pa to stalnica, ko gre za Olimpijo. Nekateri nezadovoljneži ves čas širijo neresnične govorice, ki vnašajo nemir v klub in moštvo. Tega res ne potrebujemo,« pravi Rudonja.



Zanimiva podrobnost, ki je ne gre spregledati, je, da se je julija podobnih nepodpisanih obtožb moral otepati tudi splošno priljubljeni Hadžić.

Komu naj bi bil Rudonja trn v peti? »To je dobro vprašanje. Marsikdo je po prenovi ekipe, ki smo jo morali znatno poceniti zaradi znižanja proračuna, pričakoval slabše rezultate Olimpije od sedanjih. Celo v klubu imamo posameznike, ki niso najbolj srečni, da je Olimpija na drugem mestu. Raje bi jo videli nižje na lestvici. Na žalost je tako, da si nekateri ne želijo uspeha kluba. Očitno so v ospredju njihovi osebni interesi. Medtem si večina želi močne in uspešne Olimpije,« je Rudonja zaključil odziv na anonimko.

Mandarić se vrne 10. januarja

Vse v klubu in privržence zmajev še bolj kot zdrahe zanima, kaj bo z Olimpijo v novem letu. Bodo še spremljali Mandarićevo Olimpijo ali pa bo stric iz Amerike stisnil roko Nemcem in rekel good-bye? »Na to vprašanje vam lahko odgovori zgolj predsednik Mandarić. Sam poskušam o tem čim manj razmišljati. Seveda se temu nihče v klubu ne more povsem izogniti, s tem pač moramo živeti. Prvo in zadnjo besedo pa ima predsednik, in tu ni kaj dodati,« je kratek in jedrnat Rudonja.



Mandarić naj bi se z dopusta v ZDA in Mehiki vrnil 10. januarja. Vsaj do takrat bodo nemški investitorji zgolj kandidati za nove upravitelje. Ara v višini 250.000 evrov je bila vplačana, prvi obrok v znesku 750.000 evrov, ki ga je Mandarić baje zahteval predčasno glede na pogodbeni rok, ni bil nakazan. Negotovost se torej nadaljuje.

Ocena jeseni: Dokaj zadovoljen

Od vročega dogajanja na igrišče. Kako jesenski del DP ocenjuje športni direktor? »S polsezono sem dokaj zadovoljen, nikoli pa ni tako, da ne bi moglo biti boljše. Zavedati se je treba, da je bilo za vse nas ogromno novosti in neznank zaradi epidemije novega koronavirusa. Po tej plati smo zadovoljni, da smo s prekinitvami sploh izpeljali prvi del sezone. Ob tem smo v Olimpiji imeli še to smolo, da smo povsem na novo sestavljali ekipo, cilj pa je ostal isti – prvo mesto. Vem, da je nepopularno, a nujno potrebno, ko govorimo, da potrebujemo čas, da se ekipa sestavi, uigra, uskladi s trenerjem. Mislim, da smo se v takšnih okoliščinah kar dobro znašli, sploh če upoštevamo še to, da z nami ni bilo naših navijačev. Morda je to drugače pri nekaterih drugih klubih, toda ko gre za Olimpijo, Maribor in Muro, je to pomemben faktor. Našo sezono bi ocenil kot toplo-hladno. Igrali smo izključno na rezultat, naš cilj je bil zbrati čim več točk, pri tem pa nismo gledali na všečnost v igri, saj je bilo za povsem novo ekipo na voljo premalo časa, da bi zgradili igro po svojih željah ter pričakovanjih navijačev. Zato se veselim januarja in, upam, prvega normalnega pripravljalnega obdobja za to zasedbo. Verjamem, da bomo še boljši in osvojili naslov prvaka.«

V načrtu tri okrepitve

Zimski čas je tudi obdobje trgovanja. Kaj se bo dogajalo v Olimpiji? »Bo več odhodov kot prihodov. Jedro ekipe smo ustvarili, potrebujemo še dve ali tri okrepitve: štoperja, vezista in bočnega napadalca. Denarja za plačilo odškodnin nimamo na voljo, zato moramo na trgu poiskati proste igralce. Konkurenco v ekipi moramo razširiti in zaostriti, to bo vsakega igralca naredilo še boljšega. Vključili bomo še več mladih igralcev. Doslej so večje in manjše priložnosti dobili Frelih, Ostrc, Pavlović, Elšnik, Kurež, Zeljković in Baskera, sledili bodo še drugi. V dveh, treh letih bi radi sestavili ekipo s pretežno domačimi fanti. Želim si, da ne bi bili pred vsako novo sezono na začetku, ampak da bi šlo za dopolnjevanje oziroma nadgradnjo ekipe,« je pričakovanja v novem letu strnil športni direktor Mladen Rudonja.



Ni skrivnost, da so na izhodnih vratih nezadovoljni, neperspektivni in/ali preplačani. Rešitve se iščejo, da bi bili 7. januarja na startu priprav v optimalni zasedbi. Osrednji del priprav bodo zmaji opravili v Umagu med 17. in 30. januarjem.