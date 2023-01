Tunizijka je imela proti Tamari Zidanšek tudi srečo

Presenečenja v režiji in izvedbi naše vodilne teniške igralke Tamare Zidanšek le ni bilo. Konjičanka je namreč v uvodnem krogu prvega turnirja v sezoni za prestižni grand slam izgubila proti Ons Jabeur. Slednja je sicer št. 2 svetovne teniške lestvice, naša igralka je na 98. mestu ...

Toda igrišče osrednje arene Roda Laverja v melbournskem športnem parku še zdaleč ni kazalo takšne razlike. Seveda z izjemo zadnjega niza, ki ga je favoritinja gladko dobila s 6:1. V prvem se je morala zelo mučiti in bila uspešnejša v podaljšani igri s 7:6 (8), drugi niz je s 6:4 pripadel slovenski igralki.

Slednja je podobno kot Kaja Juvan v zadnjih mesecih redko igrala, povrhu je v nasprotju z Ljubljančanko novembra ni bilo v Velenju ob veliki reprezentančni zmagi Slovenk proti Kitajkam. Ta jesensko-zimski del je namenila treningu ter posamičnim nastopom z jasno željo vrnitve k najboljšim, med katerimi je kot polfinalistka Roland-Garrosa, leta 2021, že bila. In če bi ocenjevali zgolj njeno včerajšnjo predstavo, je premik v primerjavi s krizno sezono 2022 zdaj spet viden.

»Ons je imela veliko srečo, da ni izgubila že prvega niza,« je poudarila v svoji analizi Barbara Schett, nekoč odlična avstrijska teniška igralka, najvišje na lestvici WTA na 7. mestu (september 1999), zdaj že vrsto let strokovna sodelavka Eurosporta. Pohvalila je Slovenko za prikazano, na nazadnje je tekmici namenila lepe besede tudi včerajšnja zmagovalka: »Res mi je Tamara povzročala veliko težav in tudi pritisk. Je ena od tistih deklet, proti katerim ni lahko igrati.« Toda po izgubljenem drugem nizu in takrat Tamarinem izenačenju na 1:1 se je tunizijska zvezdnica zbrala: »Dejala sem si: pokaži, da si št. 2 na lestvici WTA, in zmagaj ...«

Dejansko pa bi se zgodba lahko razpletla tudi drugače. Slovenka je namreč v prvem nizu zapravila tri žogice za zmago, zelo konkurenčna favoritinji je bila tudi v nadaljevanju, izenačen dvoboj ni napovedoval tako prepričljive končnice Tunizijke. Toda v tem nizu št. 3 se je predstava naše 25-letnice začela sesuvati, šest izgubljenih iger zapored je pač razkrilo, da se je letošnji Melbourne za vodilno slovensko teniško igralko hitro končal. Pred enim letom je se je od tega prizorišča poslovila v 3. krogu.

Tako slovenskemu tenisu ostaja na tem odprtem prvenstvu Avstralije še eno upanje: v današnjem dopoldnevu se bo Kaja Juvan pomerila z zadnjo wimbledonsko zmagovalko Jeleno Ribakino.