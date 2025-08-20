Tugberk Tanrivermiš nalogi ni bil kos, po 48 dneh se mora posloviti

Po izgubljenih dveh točkah v finišu tekme 5. kroga 1. SNL proti Bravu je Tugberk Tanrivermiš je zaključil mariborsko avanturo. Bilanca 35-letnega trenerja je bila povprečna oziroma preslaba za daljše delovanje. V vlogi vršilca dolžnosti bo vajeti moštva prevzel zadnji državni prvak z vijoličnimi Radovan Karanović.

Pred glavnim plačnikom mariborskega ustroja z več kot 10 milijonov evrov proračuna poslovnežem Acunom Ilicalijem je veliko zahtevnejša naloga, kot je bila odstavitev trenerja, ki ni bil kos svoji nalogi. Kdo bo naslednji trener in kakšna bodo njegova priporočila, to je zdaj najbolj aktualna uganka med vijoličnimi privrženci?

Res najboljši v 1. SNL? Foto: Miloš Vujinović/Mediaspeed

in Tanrivermiš nista imela ustreznih znanj in izkušenj za vijolični projekt vrnitve na slovenski vrh in v evropsko jesen. Prvi s slovesom kapetana slovenske reprezentance in z rekordnim številom nastopov za Slovenijo pred tem še nikoli ni sestavljal igralskega kadra, oblikoval igro, ali se soočil s tekmovalnimi izzivi na klubski ravni. Drugi je bil trener s »papirji«, a brez resnejših igralskih izkušenj, ne nujnih za vodenje moštva, a zelo dobrodošlih za vodenje tekme, uveljavljanje avtoritete in zaupanja med igralci.

Turki držijo vse vajeti v mariborskem klubu in tudi odločajo o vsem. A nekaj, ali veliko, o tem, kako je stekla in zakaj se mariborska športna politika vrti v začaranem krogu, pove, kako se je sploh vse začelo. Prihod Turkov v klub z že »luknjo« v blagajni je imel v njegovi dobri veri podpornika iz najvišje funkcionarske nogometne hierarhije predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

11,6 milijona evra so znašali stroški NK Maribor v letu 2024, prihodkov je bilo za 10,2 milijona evra

Potem so se Turki povezali z Miranom Pavlinom, nekdanjim »svetovalcem« Zlatka Zahovića. Odnosi z bivšim reprezentantom in svetovalcem lastnika angleškega prvoligaša Nottinghama Grka Evangelosa Marinakisa so se skrhali in pretrgali po Cesarjevem odstrelu ter zavrnitvi dveh domačih kandidatov za športnega direktorja.

Kdorkoli bo trener, bo imel najboljše igralce v 1. SNL

Pri turški osamosvojitvi pri odločanju ima eno od glavnih vlog »vodja nogometnih operacij« in Ilicalijeva desna roka Cem Basgul. Velja za uglednega in usposobljenega operativca.

Sedem tekem, kot Jorge Simão Tugberk Tanrivermiš je zdržal 48 dni. Zaupanje vodilnih mož je, kot bivši Olimpijin trener Jorge Simão izgubil po sedmih tekmah: dveh evropskih in takojšnjem slovesu od kvalifikacij za konferenčno ligo ter po dveh ligaških zmagah in neodločenih izidih ter porazu v državnem prvenstvu. Maribor za vodilnimi Celjani zaostaja sedem točk

V godljo se je sicer zapletel že pred začetkom sezone, ko je želel namesto Cesarja pripeljati enega od trenerjev, ki se je prav takrat potegoval za preboj v najmočnejšo turško ligo. Menda gre za 44-letnega trenerja Istanbulsporja Mustafo Alper Avcıja, ki ima tudi nekaj angleških izkušenj iz delovanja pri Port Vale F. C. in Manchester Cityju. Basqul je v Angliji deloval dve leti, še eno leto je nabiral funkcionarske nogometne izkušnje v Franciji. Tanrivermiš ni bil prva izbira, Avcı pa ni še povsem odpisan.

Radovan Karanović. Foto: Matjaž Vertuš/mediaspeed

»Imamo najboljše moštvo v ligi. Ali igramo najboljši nogomet? Ne. Smo zadovoljni? Ne. Vsi igralci se zavedajo, da so najboljši v ligi. Lahko igrajo napadalno in z veliko pritiska, tudi na nasprotne napade. Na vseh položajih imamo vsaj dva igralca. Vse je odvisno od sistema, ki ga bo zagovarjal nov trener. Tokrat želimo že v življenjepisu videti nekaj, kar lahko trener pokaže. Znanje, lovorike. To nam bo omogočilo, da izpolnimo obljube, ki smo jih dali navijačem,« je Basgul povedal v pogovoru za Sportklub in razkril, kaj bi lahko upoštevali pri izbiri novega trenerja.

Kdorkoli bo, bo res imel na voljo najboljše igralce v slovenski ligi, toda med njimi tudi veliko značajsko spornih. Takšnih, ki ne zmorejo biti odgovorni profesionalci in pripadniki vijoličnih niti 90 minut na tekmi, kaj šele 24 ur na dan.

Prva liga Telemach Celje 5 5 0 0 15:3 15 Koper 5 3 1 1 10:6 10 Radomlje 5 3 0 2 8:6 9 Olimpija 5 3 0 2 8:9 9 Maribor 5 2 2 1 10:8 8 Bravo 5 2 1 2 10:8 7 Aluminij 5 2 1 2 7:9 7 Mura 5 1 1 3 4:7 4 Primorje 5 1 1 3 5:12 3 Domžale 5 0 0 5 4:13 0