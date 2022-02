Tudi za Žana napočil dan D

Napočil je tudi ta dan! Pred vrati je preizkušnja sezone za vodilnega slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca. Naš dolgoletni reprezentant že dolgo odšteva dneve do jutrišnjega olimpijskega veleslaloma, od katerega si, kot nam je zatrdil tudi po včerajšnjem treningu na hribu Yanqing, obeta veliko.

Če bi sodili po doslej videnem, potem dvomov o udarnem favoritu jutrišnje preizkušnje ni: Švicar Marco Odermatt je izjemno prepričljiv, še zlasti pa v tej disciplini, kar razkriva tudi seštevek točk v svetovnem pokalu. Zbral jih je že 480, prvi za njim je avstrijski adut Manuel Feller (261), Kranjec je po veleslalomskih nastopih olimpijske zime na 8. mestu (128). Najvidnejši dosežek je s stopničkami za 3. mesto uprizoril na premieri v Söldnu.

Toda prav dogajanje na belih strminah hriba Yanqing je v prejšnjih dneh potrdilo staro resnico z olimpijskih iger – tu se favoritom lahko tudi zatakne in ni nujno, da tisti, ki blestijo med sezono, to potrdijo na osrednjem tekmovanju štirih let. Mikaela Shiffrin je to že dobro izkusila, dvakrat je zelo hitro sklenila svoj nastop in ostala brez uvrstitve tako v veleslalomu kot slalomu. V slednjem je sicer nase močno opozorila Andreja Slokar, na 5. mestu pa za pičlo eno desetinko sekunde ostala brez kolajne. Kajpak njenega nastopa ni mogel prezreti jutrišnji slovenski adut.

»Zelo dobro je smučala, njen pristop k tekmi je bil vrhunski,« je poudaril Kranjec in dodal: »V tistem trenutku je nastopila po svojih najboljših sposobnostih, dosegla je vrhunski izid, verjamem pa, da je bila v prvem hipu predvsem razočarana, ker ji je tako malo manjkalo do kolajne. Toda gre za posebno tekmo, sneg ohranja svoje značilnosti in vsaka malenkost je lahko odločilna za vrhunski dosežek.«

Kratka proga

Prav zanimivo smučišče, ki je za vse udeležence do prihoda na igre popolna neznanka, saj zaradi pandemije tu pred enim letom niso mogli izpeljati generalke, bi lahko vplivalo na razplet jutrišnjega veleslaloma.

»Proga za to disciplino je kar nenavadno kratka, toda obenem je konfiguracija lepa, in če se dobro znajdeš na tem snegu, si lahko prav konkurenčen,« je videti dobre volje 29-letni reprezentant, ki ne skriva želje po kolajni: »Poglejte, verjamem, da bo veliko fantov tu dobro smučalo, zato bo štel res zbran nastop, in če bo le mogoče – brez napake. Na treningu sem pridobil to samozavest in zdaj sem pripravljen pokazati vse, kar znam. Moja želja je olimpijska kolajna, in glede na to, da sem bil že večkrat v krogu najboljših, ne sanjam o nečem nedosegljivem.«

Sicer pa je za najboljšega slovenskega alpskega smučarja pomembno, da se tu dobro počuti, da ni občutil opaznejših težav pri opremi (»Nekaj malenkosti smo še dodali, vidim, da so smuči konkurenčne.«) ter da je tudi spočit: »Le v prvih dveh dneh sem imel nekaj težav s privajanjem na časovno razliko, a od tretjega dne spim brez težav.«