Tudi slovenski kolesar žrtev ‘ledene‘ ceste s Toura (VIDEO)

Prvo etapo največje kolesarske dirke na svetu Tour de France, ki jo je v sprintu dobil Norvežanso zaznamovali številni padci na mokrih in spolzkih cestah v Nici. Ker na cestah v južni Franciji dolgo ni bilo dežja, se je asfalt spremenil v pravo drsalnico, na nekaterih spustih je kolesarje dodatno oviralo še razlito olje.»Bilo je, kot da bo vozili po ledu. Mislim, da je bila danes na tleh zagotovo vsaj polovica fantov v vsaki ekipi. Kapo dol, da se je glavnina odzvala in umirjala tempo, izjema je bila le Astana, ki je navijala ritem na spustu, a kmalu se je tudi eden od njih zvrnil na tla,« je v cilju razglabljal BritanecMed tistimi, ki so prevzeli pobudo za umirjanje tempa v zares nevarnih razmerah sta bila tudi vodilni kolesar svetain njegov moštveni kolega, izkušeni Nemec. »Čutil sem, da moram prevzeti odgovornosti. ne le za našo ekipo, temveč za vse kolesarje. K sreči so se ekipe strinjale. Ceste so bile spolzke in nevarne,« je povedal Tony 'Panzerwagen'.Pozneje je na spletnih omrežjih zakrožila tudi fotografija, po kateri sodeč je pravo drsališče na cestah pripravil eden od reklamnih avtomobilov, kitraso tradicionalno prevozijo pred začetkom dirke. Proizvajalec čistil je odmetaval nekakšne milne bombe in kolesarjem pripravil pravo nočno moro.Roglič, ki velja za prvega favorita za zmago, se je v cilj pripeljal brez praske, te sreče pa ni imelki je bil po padcu med tistimi, ki so v cilj prikolesarili z zaostankom, vodstvo dirke pa jim je pripisalo čas zmagovalca.Zaostanek je vknjižilo le sedem kolesarjev, med njimi Belgijcainin RusZaradi padca in poškodb je prišlo tudi že do prvega odstopa, brez uvrstitve je ostal Nemec