Tudi Reja zaslužen, da bo Giro pri nas

Velike kolesarske dirke so dober način za promocijo in privabljanje gostov. Tega se zavedajo tudi na Goriškem, kjer bodo čez dober teden gostili karavano Gira d'Italia, čez mesec pa še odločilno etapo dirke po Sloveniji.

Gostovanje Gira so včeraj predstavili na Trgu Evrope, kjer se srečata stara, zdaj italijanska Gorica in slovenska Nova Gorica.



V nedeljo, 23. t. m., bosta središče kolesarskega sveta, saj bosta gostili 15. etapo dirke po Italiji. Začela se bo v Gradežu, v Slovenijo pa bo karavana prispela okoli 15.14 v Vipolžah. Kolesarji se bodo vzpeli po Cerovskem klancu do Gornjega Cerovega, nadaljevali bodo skozi Hum, Gonjače, Šmartno, Dobrovo in Medano, od koder se bodo skozi Krmin vrnili v Italijo. Ta krog bodo ponovili še enkrat, okoli 16.41 pa bodo v tretje prispeli v Gornje Cerovo, se vrnili na italijansko stran, spet prečkali slovensko mejo v Solkanu, pot nadaljevali mimo Trga Evrope in čez Kostanjevico do nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini, kjer se bodo znova vrnili v Italijo in okrog 17.03 prispeli na cilj na Travniku v Gorici.



Od 147 kilometrov dolge preizkušnje bo 43 km potekala po slovenskih cestah, 39 v Goriških brdih, 4 km v Novi Gorici. Slovenski ljubitelji upajo, da bodo epidemiološke razmere dovoljevale spremljanje dirke ob cesti. V karavani sta tudi naša člana ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič in Jan Tratnik. »V Sloveniji poteka sklepni, najbolj zanimiv del etape. Vsakodnevno smo v stikih z NIJZ. Če bodo gledalci smeli priti, bomo pripravili parkirišča, če ne, pa pozivamo ljudi, da dirko spremljajo od doma oz. z varne razdalje. Na trasi bo 140 redarjev, v karavani pa 30 policistov. Vse skupaj bo v pripravo slovenskega dela etape vključenih okoli 200 ljudi,« je dejal Rok Lozej, ki skrbi za tehnično izvedbo.



Brda so mu bila vedno všeč



Prireditelji si želijo, da bo Giro tisti dan pritegnil milijone gledalcev po Italiji, Evropi in svetu. Ena od raziskav je pokazala, da 61 odstotkov gledalcev Tour de France po TV spremlja le zaradi lepe scenografije. Leta 2018 je Giro tri dni gostoval v Izraelu in število italijanskih gostov je po besedah direktorja dirke Maura Vegnija tam poskočilo za 20 odstotkov …

Podoben učinek si želijo na Goriškem, kjer z dirkama po Italiji in Sloveniji močno stavijo na kolesarski turizem. »Gre za pomembna športna dogodka, ki sta točki na daljici, ki odraža našo ambicioznost, odločnost in drznost, da ta čezmejni prostor postane raj za kolesarje,« je predstavil Simon Rosič, podžupan Mestne občine Nova Gorica.



Veliko zaslug, da je Giro prišel na te konce, ima zamejski Slovenec Edy Reja. »Brda so mi bila vedno všeč, tu rad kolesarim. Od tod imam korenine, z mamo sem govoril slovensko, z očetom furlansko. Enza Cainera sem pripeljal na kolesarjenje in bil je navdušen nad pokrajino, hitro smo dorekli, kje bo potekal Giro,« je razkril nesojeni slovenski nogometni selektor.



Cainero, ki ima roko čez etape Gira v Furlaniji - Julijski krajini, je vabilo v Slovenijo sprejel z odprtimi rokami. In ne le za letošnjo dirko. »Gostovanja v teh krajih morajo biti bolj pogosta. Prihodnje leto bomo nadaljevali, lahko izdam le, da bo v letu 2022 pomemben del Slovenije del trase Gira,« je razkril Cainero.

