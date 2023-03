Tudi Real nič več na varnem

Uvod v letošnje izločilne boje lige prvakov je bil zadržan, saj je zgolj spopad Liverpoola in madridskega Reala na Anfieldu ponudil več kot dva gola. Zdelo se je, da je branilec naslova iz španske prestolnice pred povratno tekmo na svojem stadionu kot edini z nogo in pol že v četrtfinalu, a vse napovedi je na glavo obrnila nedeljska zgodovinska ligaška zmaga Liverpoolčanov nad največjim rivalom Manchester Unitedom s kar 7:0. Po ukinitvi pravila dvojne vrednosti golov v gosteh je že minula sezona postregla z nekaj spektakularnimi povratnimi dvoboji, tudi pred prvim paketom letošnjih pa si lahko navijači upravičeno manejo roke.

»V nogometu se lahko zgodijo takšne stvari. To je vzpodbuda, ki smo jo potrebovali. Po dolgem času smo pokazali, česa smo sposobni, zdaj moramo nadaljevati v tem slogu,« je opozorilo v smeri Madrida poslal trener Liverpoola Jürgen Klopp. Toda do gostovanja na Santiagu Bernabeuu je še več kot en teden, preobrat pa bo že drevi proti dortmundski Borussii na svojem Stamford Bridgeu lovil Chelsea. Ravno modri so lani nepozabno zagrenili večer Realu, ko so na povratni tekmi četrtfinala nadoknadili zaostanek z 1:3 iz Londona in nato izpadli po podaljšku.

»Želimo zmagati tudi za trenerja, ki je moral sedeti pred mediji in braniti naše slabe rezultate. Pri klubu, kakršen je Chelsea, je povprečnost nesprejemljiva, mi pa smo bili v zadnjem času ravno takšni,« je po domači prvenstveni zmagi nad Leedsom z minimalnih 1:0 povedal Chelseajev reprezentančni vezist Ruben Loftus-Cheek.

Jutri spektakel v Münchnu Osmina finala LP, povratne tekme, danes (21.00): Benfica – Brugge (2:0), Chelsea – Dortmund (0:1); jutri: Bayern – PSG (1:0), Tottenham – Milan (0:1); 14. t. m.: ManCity – Leipzig (1:1), Porto – Inter (0:1); 15. t. m.: Napoli – Eintracht F. (2:0), Real M. – Liverpool (5:2).

Moštvo trenerja Grahama Potterja dveh zmag ni povezalo vse od oktobra, morebiten uspeh proti Dortmundčanom pa bi sprostil vsaj del pritiska s pleč 47-letnega Angleža, ki sredi epidemije poškodb (nazadnje se je težje poškodoval še najizkušenejši branilec Thiago Silva) zaradi rumenih kartonov ne bo mogel računati na vezista Masona Mounta. Chelsea v premier league zaseda skromno 10. mesto, Borussia pa se z istim številom točk kot vodilni Bayern bori za naslov v nemški bundesligi, a bo drevi najverjetneje pogrešala edinega strelca s prvega medsebojnega obračuna Karima Adeyemija, ki okreva po poškodbi stegenske mišice.

Parižani v dobri formi

V Münchnu dan pozneje sledi glavno dejanje uvodnega tedna povratnih dvobojev osmine finala, Bayern bo namreč po minimalni zmagi na valentinovo v Parizu tokrat ob dnevu žena gostil zvezdniški PSG. Argentinsko-francoski tandem Lionel Messi-Kylian Mbappe je sodeloval pri kar osmih od zadnjih enajstih golov Parižanov, ki so od zadnjega snidenja z Bavarci nanizali tri zmage, čeprav bodo marec – kot je zdaj že v navadi – vsaj deloma preživeli brez odsotnega brazilskega asa Neymarja.