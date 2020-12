Tudi Olimpija v ritmu tanga

Prva liga Telekom Slovenije

Maribor 18 11 4 3 36:21 37

Olimpija 19 10 5 4 25:14 35

Mura 19 9 6 4 24:13 33

Koper 19 8 6 5 28:23 30

Domžale 19 6 7 6 26:24 25

Tabor 18 7 3 8 22:23 24

Celje 19 6 5 8 20:21 23

Bravo 18 5 7 6 16:20 22

Aluminij 18 3 5 10 13:30 14

Gorica 19 2 4 13 12:33 10

Ob koncu ujel strelsko formo

Sedem golov v Sežani

Izidi 19. kroga – CB24 Tabor : Koper 3:4 (Dino Stančić 8., Djalo Aldair 61., Jakoslav Stanković 90.; Maks Barišić 4., 7., Nardin Mulahusejnović 21., Žan Žužek 38.), Olimpija : Gorica 2:0 (Andres Vombergar 72., 80.), Domžale : Bravo 0:0, Celje : Mura 1:3 (Žan Zaletel 73.; Amadej Maroša 34., 62.-11-m, Kevin Žižek 54.), Maribor – Aluminij večerna tekma. Pari 20. kroga (predvidoma 13. februarja): Domžale – Maribor, Koper – Olimpija, Bravo – Gorica, Mura – CB24 Tabor, Aluminij – Celje. Vrstni red strelcev: 9 – Nardin Mulahusejnović Koper), 8 – Andres Vombergar, Đorđe Ivanović (oba Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale).

Slovenski ligaški nogomet pleše v ritmu tanga. Mariboru pod taktirkoza vrat diha Olimpija, ki je sezono zaokrožila na pogon golov. Visoki in postavni napadalec Olimpije je v zadnjem letošnjem dejanju dobro uro zelo negotov dvoboj proti Gorici odločil z dvema goloma, s čimer je na lestvici najboljših strelcev ujel soigralca. Oba sta zabila po osem golov.Zaostajata le za, ki je Kopru s svojim devetim golom v sezoni pomagal pri zmagi v Sežani. Tabor je sploh prvič izgubil na domačem igrišču v tej sezoni. V Stožicah ni bilo več, toda prvi mož kluba še ni prepustil vajeti naslednikom, temveč je odšel le na obisk k družini v ZDA. Vamos, Andres, vamos Mauro. Andres in Mauro sta dodana vrednost v ljubljansko-mariborski šampionski bitki. Nekoliko pozno, pa vendar bolje kot nikoli, je argentinski nogomet zakorakal v slovensko ligo.Evropi sicer že desetletja piše poglavje z debelimi črkami. Res je, da so tudi v Sloveniji že igrali Argentinci, a razen prvega slovenskega Argentinca v SNL in zdajšnjega zveznega igralca Aluminijadeloma argentinskega Hrvata, ki je igral za Celje, in, ki je bil član Kopra in kratek čas tudi Olimpije, niso imeli vidnejše vloge. Lahko pa bi jo imeli, če bi, ki je bil v prvem Mandarićevem letu jeseni član Olimpije kot posojeni igralec Galatasaraya, tudi ostal v Ljubljani. Pri Dravi in Aluminiju se je preizkusil še en argentinski Slovenec, pri Kopru ima za zdaj še obrobno vlogoVombergar je v drugi polovici jesenskega dela sezone postal glavni adut trenerja. Prvi ligaški gol po septembrski vrnitvi iz Rusije je zabil šele v 9. krogu proti Bravu, nato jih je še sedem. »Poznalo se je, da dolgo nisem igral,« je med zeleno-belimi navijači razkril najbolj priljubljen igralec, ki pri ruski Ufi v poldrugem letu res ni veliko igral (na 31 tekmah je dosegel dva gola), a se je v družbiinpočutil zelo dobro.je z goloma v slogu vrhunskih strelcev za nekaj časa odrešil muk trenerja in športnega direktorja, ki je bil glavni pobudnik njegove vrnitve med zeleno-bele. Gorica je bila zelo nespretna pred vratiin kot že velikokrat v tej sezoni je naredila dober vtis, toda izgubila. »Prav nič ne pomeni, če so zadnji, v slovenski ligi je vsaka tekma težka,« je povedal 187 cm visoki Andres, ki se nadeja, da bo morda tudi v tej sezoni odločilni jeziček na tehtnici v boju za naslov prvaka. Kot je bil v sezoni 2017/18, ko je z golom za 3:2 v 90. minuti šokiral poln Ljudski vrt.