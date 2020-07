Tudi Messi priznal: Real je naredil, kar je moral

Lionel Messi opazno izstopa iz povprečja nogometašev Barcelone. FOTO: Albert Gea/Reuters

lovorik ima v vitrini odlični trener Zinedine Zidane.

Ni treba čakati na zadnje kolo španskega prvenstva, Real Madrid si je priigral rekordni 34. naslov državnega prvaka v imenitnem slogu – zasluženo in na tipični nogometni način, kot se spodobi za raven, nekoč najboljšega nogometaša na svetu, ki ruši rekorde tudi v kratki, toda strahovito uspešni trenerski karieri.Barcelona pred zadnjim kolom zaostaja za Realom za sedem točk, toda v resnici se zdi, da je njen zaostanek trikrat večji in ne bi ujela Madridčanov, četudi bi sezono podaljšali do novega leta. Tako rutinirano, pragmatično in učinkovito deluje Real in tako razrvano in nehomogeno deluje na igrišču in ob njem Barcelona.Real je od konca marčevsko-majske pandemije nanizal deset zmag, pet takšnih brez prejetega gola na domačem igrišču. Beli balet je bil nazadnje tako čvrst veliko pred »galaktičnim« obdobjem predsednika, v resnici v letih 1994 in 1995 s trenerjemTo je drugi naslov španskega prvaka za trenerja Zidana, ki je v 209 tekmah na klopi Reala osvojil neverjetnih 11 lovorik oziroma lovoriko na vsakih 19 tekem! V Madridu bi mu morali postaviti doprsni kip, saj vznikne tako uspešen trener enkrat na sto let.»Za lovorike so zaslužni nogometaši, ki so se na igrišču borili kot levi in od začetka verjeli v naš uspeh. Želim izpostaviti, da vodim skupino značajsko odličnih igralcev, ki so rojeni zmagovalci,« je zatrdil 48-letni Francoz alžirskega rodu, ki deluje na motiv in znanje nogometašev bolj blagodejno kot baldrijan in materina dušica.»Nimam besed, s katerimi bi opisal svoj ponos ob pogledu na vesele igralce. Vemo, da je liga prvakov zgodba zase, toda te lovorike sem vesel še bolj,« je ocenil trener, ki ima na računu tri zaporedne lovorike v Uefinem paradnem tekmovanju (2016–2018).Zidane je slačilnico motiviral tudi za najzahtevnejše preizkušnje prvenstva: kraljevski klub je izgubil le tri tekme (Barcelona 6), pri čemer niti enega derbija – klonil je le v Sevilji (Betis), Valencii (Levante) in na Mallorci. Pri tem so najmočneje opozorili nase(21 golov in 8 podaj),(10 golov),(4 + 5),(4 + 3) in v zadnjem obdobju neuničljivi 34-letnik(3 + 7), po pet asistenc sta prispevala šeinReal (68:23; +45) krasi tudi boljša razlika v golih od Barcelone (81:38; +43), Katalonci so prelahkotno prejemali gole. Kot nazadnje z Osasuno, četudi slednja ni »potrebovala« točk za obstanek v ligi. Barça je res sprožila v prvem polčasu osem strelov (največ v tej sezoni), toda niti enega na vrata, kar se ji je nazadnje zgodilo v davni sezoni 2003/04, torej nekaj let pred začetkom ere fantastičnega. Slednji je zabil 5 golov s prostih strelov, največ med vsemi igralci v močnejših ligah.»Roma, Liverpool … nazadnje Osasuna. To se nam ponavlja, logično je, da navijači izgubljajo potrpljenje, saj jim ne damo ničesar. Če bomo igrali na tak način, bomo izpadli tudi iz lige prvakov proti Napoliju,« je bil oster Messi in dodal: »Real je naredil, kar je moral, zato je zasluženo prvak.« Jernej Suhadolnik