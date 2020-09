Tudi Goran Dragić ima lahko slabši večer

Do tretje tekme letošnjega finala vzhodne konference lige NBA so si košarkarji Miamija nakopali dvomestni zaostanek ob petih od zadnjih šestih zmag v končnici. Tradiciji so ostali zvesti še enkrat. Le da se tokrat niso mogli izkopati iz globoke jame, tudi zaradi slabše predstave Gorana Dragića (11 točk, 1 skok in 5 asistenc v 28 minutah), kot smo jih vajeni. Boston je zmagal s 117:106 in znižal svoj skupni primanjkljaj na 1:2.

Floridska Vročica je na prvi finalni tekmi nadomestila zaostanek 17 točk, na drugi –14. V tretje ni šlo rado.



Bostonski Kelti so ob začetku druge četrtine vodili z 11 točkami naskoka in s 100:80 sedem minut pred koncem dvoboja, v finišu pa so prebrodili tudi krizne trenutke, med katerimi so se jim tekmeci približali na pet točk razlike. Našli so tudi odgovore za consko obrambo Miamija, ki jih je na prvih tekmah spravljala v velike težave. Ne glede na defenzivno različico so prodirali in polnili koš z globinskimi akcijami, iz rakete so sprožili 61,2 odstotka vseh metov iz igre in pri njih imeli izkupiček 30:52.



Še posebno nevaren je bil branilec Jaylen Brown s 26 točkami ob metu 11:17 in 18 točkami iz bližine obroča, krilni center Jayson Tatum jih je dodal 25. Izkazala sta se tudi dirigenta Kemba Walker (21) in Marcus Smart (20). Pri Miamiju, ki je imel skoraj deset odstotkov slabši izkupiček pri metih iz igre in je izgubil skok s 42:50, sta mejo 20 točk presegla le krilni center Bam Adebayo (27) in branilec Tyler Herro (22).



»Kelti so res dosegli precej več točk kot na prvih dveh tekmah, predvsem pa so igrali bolj agresivno in čvrsto, kar je bila ključna razlika. Mi bi se morali odrezati bolje, še posebno v obrambi, saj smo prejeli preveč lahkih košev iz neposredne bližine obroča,« je priznal Dragić, ki je tako za dve kot za tri točke metal po 1:5. Strelsko bero je nekoliko popravil s prostimi meti (6:7). Za primerjavo: v uvodnih dveh dvobojih z Bostonom je bilo njegovo povprečje 27 točk s 55,3-odstotnim metom iz igre, v prvih 11 tekmah letošnje končnice pa je vselej dosegel vsaj 15 točk, osemkrat več kot 20. Tokrat je imel celo najslabši statistični indeks v moštvu, saj si je Miami z njim na parketu nabral 29 točk zaostanka, brez njega pa je nadomestil 18 točk.

Smart rešitev za Dragića?

Svoj delež je prispeval tudi Smart. V zadnjih dveh sezonah član najboljše obrambe peterke v ligi NBA je prevzel vlogo prvega Dragićevega spremljevalca namesto Walkerja in odlično opravil svoje delo. »Marcusov pritisk pri Dragićevi organizaciji Miamijeve igre je bil zelo pomemben in pri njem bomo verjetno vztrajali. Dragić je odličen košarkar, še nikoli ga nisem videl igrati tako dobro kot letos v Orlandu,« je prikimal trener bostonske zasedbe Brad Stevens, ki je le dočakal tudi okrevanje krila Gordona Haywarda, z 32,7 milijona dolarjev letne mezde 15. najbolje plačanega košarkarja v ligi NBA. V rednem delu prvenstva je dosegal 17,5 točke na tekmo in je znan po dobri igri proti conski obrambi.



Dragić je medtem že usmeril misli k četrti epizodi dvoboja do štirih zmag, ki bo šele v noči na četrtek, zato bosta imeli moštvi nekoliko več časa za počitek: »Pričakujem podobno tekmo kot nocoj. Boston bo agresiven in bo poskušal izkoristiti svoje telesne atribute, mi pa mu moramo vrniti z enako mero. Igrati moramo bolje v obrambi in izgubljati manj žog; le jaz sem jih tokrat zapravil pet. Predvsem pa moramo bolje začeti tekme. Ne smemo pasti v brezno in nato loviti tekmeca. Nismo igrali tako, kot znamo, a smo bili še vedno blizu, kar nas lahko navdaja z optimizmom.«