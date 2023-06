Tudi Dragića videla boleč poraz Slovenk

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je slabo odprla domače evropsko prvenstvo. V uvodni tekmi so morale varovanke selektorja naše izbrane vrste, Grka Georgiosa Dikaioulakosa, priznati premoč Britankam, ki so se po velikem preobratu v stožiški dvorani veselile zmage s 76:71 (60:56, 33:38, 11:23)

Večji del tekme je kazalo na zanesljivo zmago naših košarkaric, ki so pred maloštevilnimi gledalci, med katerimi sta bila – mimogrede – tudi brata Goran in Zoran Dragić, uvodno četrtino dobile s 23:11. V nadaljevanju so svojo prednost povišale že na 18 točk (29:11), nakar so začele tekmice topiti zaostanek. Še sredi druge četrtine so se približale Slovenkam na vsega dve točki (29:31), toda nato so domače igralke spet strnile vrste in prvi polčas sklenile z naskokom petih točk (38:33).

V drugem so sprva nadzirale potek tekme, ob koncu tretje četrtine pa močno popustile in Britankam dovolile, da so slabo minuto pred iztekom tega dela prešle v vodstvo (58:56) – šele drugič po začetni prednosti s 3:0. Odtlej je niso več izpustile iz rok, tako da so na krilih Kristine Anigwe in Holly Winterburn, ki sta zbrali po 15 točk, na koncu zasluženo slavile zmago.

Slovenke so si s tem porazom zelo pokvarile možnosti v boju za tako želeni nastop v četrtfinalu. Za našo reprezentanco, ki bo imela popravni izpit že danes proti Nemčiji (18.00), so največ točk dosegle Teja Oblak (25), Zala Friškovec (15) in Eva Lisec (14).