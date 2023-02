Tudi Dončić zaploskal Irvingu

Zadnji večer pred iztekom obdobja za prestope košarkarjev v ligi NBA sta veliko pozornost pritegnila Kevin Durant, ki se je iz Brooklyna preselil v Phoenix, in Russell Westbrook, dosedanji adut LA Lakers in po novem Utaha. Gre namreč za 14. in 28. najboljšega strelca v zgodovini elitnega prvenstva. Na igrišču pa so bili žarometi usmerjeni predvsem v Kyrieja Irvinga. V krstnem nastopu v Dallasovem dresu je namreč popeljal soigralce do zmage na LA Clippers s 110:104, čeprav v moštvu še vedno ni bilo Luke Dončića.

Izkušeni organizator že 12. sezono igra v ligi NBA, v tem času je najprej branil barve Clevelanda (2011-16), Bostona (2017-19) in Brooklyna (2019-23), pred dnevi pa je prvič postal član moštva iz zahodne konference. Toda košarka je lahko zelo preprosta igra na slehernem kotičku zemeljske oble, ko žogo vzamejo v roke velemojstri. To je dokazal tudi Irving. Čeprav z novimi soborci sploh še ni opravil pravega daljšega treninga, jih je popeljal do zmage na gostovanju pri moštvu, ki je januarja dobilo oba zadnja dvoboja z Dallasom. Takrat je Dončić zbral v seštevku 72 točk, 21 skokov in 11 asistenc, vendar ni bilo dovolj, prenovljena teksaška zasedba pa je tokrat osvojila Los Angeles z Irvingovimi 24 točkami (met za dve 5:9, za tri 4:8, prosti meti 2:2), 4 skoki in 5 asistencami.

»Igrali smo nesebično, na pravi način. V slačilnici sem dejal fantom, naj mi ne poskušajo podajati za vsako ceno in naj napadajo karseda naravno. Saj znam opravljati svoje delo tudi brez žoge. Bilo mi je tudi všeč, kako so se brez kančka preplaha odzvali na zadnji juriš LA Clippers. Zadovoljen sem tudi s svojo predstavo. V zadnjih 96 urah po prestopu sem komajda utegnil malo zadremati, saj je bilo zame vse novo, prvič sem zamenjal klub sredi sezone. Ko se bo v moštvo vrnil št. 77, pa nas bo še bolj prijetno gledati,« je ocenil Irving, ki je seveda imel v mislih Luko Dončića.

Luka že konec tedna?

Brez dvoma ni naključje, da je slovenski as po tednu zdravljenja načete pete na desni nogi v Dallasu in treh izpuščenih tekmah pripotoval v Los Angeles in si v živo ogledal nastop zvezdniškega soigralca. »Še enkrat sem se prepričal, da je odličen košarkar. Ko sem ga začel gledati z drugačnimi očmi, sem uvidel, kako zabavno bo najino sodelovanje. Nisem zaskrbljen zaradi dvomov, ali bova našla skupno kemijo ter si znala porazdeliti naloge in posest žoge. Besede morava pretvoriti v dejanja in menim, da nama bo uspelo,« je zagotovil Dončić. Po neuradnih informacijah iz kluba bi lahko znova igral že konec tedna na eni od dveh zaporednih tekem v Sacramentu.

Dallasove preobrazbe se veseli tudi trener Jason Kidd: »Kyrie je nov v moštvu, vendar že dolgo igra v ligi NBA. Takoj je bilo jasno, da ga drugi košarkarji spoštujejo, mu zaupajo in poskušajo slediti. Tako nadarjen je, da lahko tudi najtežje stvari opravi z lahkoto. Luki se obeta velik izziv, saj bo lahko dokazal, da je zmožen sodelovanja z drugim velezvezdnikom.«