Tudi brez Dončića gre, le malo težje

Dve zmagi sta pod streho slovenske košarkarske reprezentance, do cilja na svetovnem prvenstvu 2023 jo vendarle čaka še dolga pot z desetimi tekmami. Na njej bodo imeli pomembno vlogo številni dejavniki, ne le razpoložljivost najboljših igralcev, in v nasprotju s kvalifikacijami pred štirimi leti ne bi smeli zanemariti stanja duha tako v izbrani vrsti kot v celotni košarkarski Sloveniji. Svoj delež bi lahko prispevala že drobna zadovoljstva ob uspehih nad tekmeci, na katere radi gledamo zviška, tako kot na Švedsko.

Nedeljska zmaga nad Skandinavci (94:89) podobno kot zagrebška nad Hrvati (76:74) ni mogla potešiti apetita najzahtevnejših športnih sladokuscev. Rezerv v igri je pač veliko in v treh dneh skupne vadbe jih ni mogoče odpraviti. Po fantastičnih predstavah na olimpijskih igrah je tudi javnost hitro pozabila na težave, ki so teple reprezentanco pri neuspešnem poskusu uvrstitve na SP 2019. V kvalifikacijah so najbolj zdesetkane najboljše izbrane vrste z asi v ligi NBA in evroligi, na svoj račun pa pridejo moštva srednjega kakovostnega razreda, saj lahko igrajo z domala neokrnjenimi zasedbami.

Slovenija je zaradi svoje majhnosti posebna zgodba, ne le zato, ker se ji pozna odsotnost slehernega moža. Letvico pričakovanj pri nas vedno postavljamo izjemno visoko in smo silno neprožni. Le kako smo lahko poleti v Kaunasu in Tokiu kot za šalo premagovali boljše od Hrvaške in Švedske, Poljsko s 35 točkami razlike, Argentino in Španijo s +18, Nemčijo s +24? Je odgovor sploh potreben? Dovolj je hipna primerjava kadra na različnih frontah. Po zmagoslavju na EP je 2017 Slovenija odigrala uradnih 20 tekem brez Luke Dončića, če se osredotočimo zgolj nanj, in iztržila devet zmag; najvišji proti Belorusiji in Avstriji s 13 točkami razlike.

Igra za Slovenijo, v klubu sedi

Največkrat sta v tem času nastopila Edo Murić in Luka Rupnik (po 18-krat), sledita jima Matic Rebec (15) in Jaka Blažič (14), skupno pa se je v dvanajsterici izmenjalo kar 31 igralcev. Lepo, bi lahko rekli, imamo bogato ponudbo, toda ob začetku kvalifikacij za SP 2023 ima moštvo le štiri košarkarje, ki so v povprečju dosegli več kot šest točk: Klemna Prepeliča (23), Blažiča (19), Murića (13) in Alekseja Nikolića (10), temu primerna pa je omejena tudi igralna kombinatorika. Seveda ne smemo podceniti prebliskov njihovih soborcev, toda v nadaljevanju bo Slovenija nujno potrebovala še kakšno dodatno orožje.

Reprezentanca se bo vrnila na delo 25. in 28. februarja, ko se bo dvakrat pomerila s Finsko. Takrat naj bi predvidoma lahko računala na tokrat poškodovana Mika Tobeyja in Gregorja Hrovata, še kdo pa bi se lahko dokazal na klubski ravni. Imamo pa tudi zgovoren primer, ki dokazuje, da so temelji reprezentance večplastni. Center Žiga Dimec je proti Hrvaški in Švedski igral 27,8 minute na tekmo in povsem zadovoljil selektorja Aleksandra Sekulića. Pri Cedeviti Olimpiji je v evropskem pokalu doslej igral 37 minut – v seštevku petih tekem, v ligi ABA 41 minut v devetih krogih.