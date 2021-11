Tudi Andreja bi rada imela jelena

O tem, da slovensko ljudstvo dobro pozna razmerja moči med junaki belih strmin, že dolgo ni dvomov. In tudi o tem ne, da so pričakovanja privržencev vedno znova visoka. Še zlasti po tako uspešnem uvodu v sezono, kot je letošnji s 3. mestom Žana Kranjca na ledeniškem veleslalomu v Söldnu ter nato še zmago Andreje Slokar na paralelni tekmi v Lechu. Prav slednja je v središču slovenske pozornosti pred prihajajočim slalomskim dvojčkom danes in jutri na Finskem.

Ko na večini tradicionalnih srednjeevropskih prog še ni ustreznih razmer za tekme, je v Leviju, finskem središču smučarskega športa, že prava zima, kar so dodobra občutile nazadnje tudi naše reprezentantke, ki so tu vadile zadnja dva tedna ter vmes skočile v Avstrijo na omenjeno paralelno preizkušnjo. Ta se je nato sanjsko razpletla za Andrejo Slokar – Ajdovka je prvič doslej stala na vrhu stopničk za najboljše tri v svetovnem pokalu. Na Finskem je nekoč, 15. novembra 2014, že zmagala Tina Maze, pred oder so ji nato pripeljali severnega jelena.

Smučarke se prisrčnega in izvirnega darila, ki seveda ostane v svojem naravnem okolju, prav razveselijo, nazadnje ga je dobila Slovakinja Petra Vlhova: pred enim letom sta ji namreč pripadla oba slaloma na tem prizorišču. Kajpak bo tudi danes in jutri (obakrat prva proga ob 10.30, druga ob 13.30) ciljala visoko, podobno kot njena velika tekmica Mikaela Shiffrin je izpustila nazadnje omenjeni paralelni preizkus v Lechu ter misli in trening usmerila k finski preizkušnji.

Nesmiselna tekma

Slovenske barve bodo na evropskem severu tokrat poleg junakinje iz Lecha branile še Meta Hrovat, Ana Bucik in Neja Dvornik. Slednja ni uradno članica reprezentančne ekipe A, toda Sergej Poljšak, glavni trener naše ženske vrste v tehničnih disciplinah, je pohvalil tudi Nejino smučanje zadnjih dni, seveda pa višja tekmovalna pričakovanja razgrnil pri drugih treh tekmovalkah. Primorska dvojica Slokar-Bucik se spogleduje z uvrstitvama med najboljših 15, za Hrovatovo bi bilo najbrž ključno osvojiti točke. Veleslalom ostaja njena podčrtana disciplina, kar je potrdila tudi s spodbudnim 6. mestom na söldenski premieri.

Očitno pa bo 24-letnica iz Ajdovščine kot zmagovalka Lecha najbolj pod drobnogledom. »Andreja zdaj vstopa v novo poglavje. Ni preprosto prenesti adrenalina prve zmage in vse te odmevnosti, prihodnjič ji bo ob podobnem podvigu že lažje. Zdaj je najbolj pomembno, da se vnovič ustrezno zbere za tekmo in pokaže, kaj zna,« je strnil misli trener Poljšak in se ob koncu namrščil zavoljo nenavadne logistike sezone, ko je bilo treba s treninga na Finskem odpotovati vmes na paralelno tekmo v Avstrijo in se že naslednji dan spet vrniti na evropski sever: »Če bi imeli vsaj pet paralelnih preizkušenj v sezoni in bi te vplivale tudi na boj za kristalni globus, ne bi imel pripomb. Tako pa se mi ta ena tekma zares ne zdi smiselna. Mi si jo bomo ohranili v lepem spominu zaradi Andrejine zmage, drugače pa takšen koledar zelo obremenjuje tekmovalke.«