Tudi Američan prepričan: Pogačar je glavni favorit

Le še dober teden dni nas loči od spektakla, 5. julija se bo v Lillu začela kolesarska dirka po Franciji, na kateri si obetamo nov spektakularen dvoboj Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja. Oba bosta imela ob sebi močni ekipi, ki sta najboljši v karavani, obenem pa sta se letos na nekaterih največjih dirkah že udarili za zmago.

»Videli bomo obračun dveh najboljših ekip, v katerih sta branilec lanske zmage in zadnji zmagovalec pred njim. Če pogledamo zadnjih nekaj let, sta na Touru dominirala le Vingegaard in Pogačar. Če ne bo prišlo do padcev ali bolezni, bo tako tudi letos,« pravi bivši profesionalni kolesar Brent Bookwalter.

Američan, ki je bil zadnja tri leta svoje športne poti ekipni kolega Luke Mezgeca, meni, da je prvi favorit jasen: »Borili se bosta dve izvrstni ekipi, dva dokazana šampiona, a brez dvoma je glavni favorit Pogačar. Letos je skoraj neustavljiv in na dirko po Franciji prihaja z drugačnimi vtisi kot Vingegaard.«

Čeprav je videti, da je med Dancem in Slovencem veliko medsebojnega spoštovanja, pa to po besedah športnega direktorja moštva EF Education EasyPost Tejayja van Garderena ne velja za njuni ekipi: »Najbolj mi je všeč, da se od daleč vidi, da se ekipi med seboj ne marata najbolj. Med njima je resno rivalstvo.« V pogovoru z Bookwalterjem je dodal, da je med prvima zvezdnikoma drugače: »Med njima seveda ni prijateljstva, a drug drugega spoštujeta.«

Letos sta se Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard srečala le na dirki po Dofineji.

Spomnimo, ekipa UAE Emirates je bila z Isaacom del Torom na pragu zmage na dirki po Italiji, a Mehičana je v zadnji gorski etapi na prelazu Finestre slekel prav član Visme-Lease a Bike Simon Yates. Videti je, da si ekipi tudi ob odsotnosti najboljših dveh še vedno predstavljata veliko konkurenco.

Največji uspeh Van Garderena v karieri je sicer etapna zmaga na dirki po Italiji, a izkusil je tudi, kako je nositi rumeno majico na največji kolesarski dirki na svetu. »Pred lanskim Tourom sta bila po številu skupnih zmag izenačena. Ko Pogačar zmaguje, je najbolj zabaven, veselje je biti v njegovi družbi. A ko ga je Vingegaard lani v enajsti etapi premagal v sprintu, se je Tadeju po koncu videlo, da ve, da ne sme še tretjič izgubiti rumene majice,« se spominja lanske dirke po Franciji.

Letos sta se Pogačar in Vigegaard srečala le na dirki po Dofineji, kjer je Slovenec z lahkoto premagal Danca. Veseli dejstvo, da bosta na vseh njunih dirkah do konca sezone dirkala skupaj. Gledalci bomo tako tudi na dirki po Španiji, spomeniku po Lombardiji in na svetovnem prvenstvu deležni novih bojev med najboljšima kolesarjema na svetu in njunima odličnima ekipama.