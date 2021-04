Tuchel: Žalostni smo in jezni hkrati

Pri nogometnih izločilnih dvobojih so gostujoča moštva običajno zelo zadovoljna, če na prvi tekmi iztržijo izid 1:1. Po remiju v prvem polfinalnem spopadu letošnje lige prvakov so bila mnenja bolj različna. Chelsea se je vrnil iz Madrida z rezultatom, ki bi ga pred dnevi opredelili za sanjskega, a z grenkimi občutki zaradi zapravljenih priložnosti. Realovi aduti so medtem delovali, kot da je najhujše za njimi, in da lahko v revanši igrajo zgolj boljše.



»Tekmo bi lahko odločili že v prve pol ure, ko smo delovali zares močno. Drugi polčas je bil taktično usmerjen, pri naših nogometaših je bilo videti, da so imeli le dva prosta dneva po zahtevnem gostovanju pri West Hamu. Madridski rezultat moramo čim prej pozabiti, saj tudi v primeru zmage ne bi imeli ničesar konkretnega v rokah. Prišli smo do polčasa dvoboja in še naprej se bomo morali boriti za vsak centimeter na igrišču,« je ocenil Chelseajev trener Thomas Tuchel.



Njegovi nogometaši so se v minulih mesecih izkazali kot neugodni gostje, saj so v skupinskem delu lige prvakov osvojili vse tri tekmečeve trdnjave v Krasnodarju, Rennesu in Sevilli s skupno razliko v golih 10:1, v osmini finala so v Madridu ugnali Atletico z 1:0, v četrtfinalu pa so zmagali v Portu z 2:0. Doma so v tem času iztržili dve zmagi, dva remija in poraz na povratni tekmi s Portugalci, zato so navijači Chelseaja v torek objokovali zapravljene priložnosti Tima Wernerja. Statistiki pa so hitro izračunali, da je nemški napadalec, ki je lani poleti prestopil iz Leipziga za 55 milijonov evrov, na zadnjih 33 klubskih tekmah zabil le tri gole. »Vsi smo žalostni in jezni hkrati, Timo tudi razočaran. Proti West Hamu je zapravil čudovito priložnost, podobno v Madridu. Toda naštevanje spodrsljajev mu ne bo pomagalo, prav tako ne objokovanje. Pri športu vse hitro utone v pozabo. Če bo na naslednji tekmi zatresel mrežo, se ne bo nihče spomnil, kaj se je dogajalo proti Realu,« je zagotovil Tuchel ter pohvalil tako dobro igro moštva v obrambi kot iznajdljivost Christiana Pulišića, reprezentanta ZDA hrvaških korenin, za vodstvo Chelseaja z 1:0.

Zidane čaka na Ramosa

Zorni kot Madridčanov je bil drugačen. Nikomur ni bil všeč podatek, da je Real na celotni tekmi usmeril le en strel v Chelseajeva vrata – ob golu Karima Benzemaja, ki je nekaj minut prej oplazil levo vratnico Edouarda Mendyja. Opazno je bilo tudi nelagodje zaradi prevlade Londončanov pri dvobojih na igrišču in zaradi vrzeli, ki jih je puščal v obrambi Marcelo. Izkušeni strateg Zinedine Zidane je vendarle vztrajal, da je ponosen na svoje nogometaše, ker so bili kos pritisku.



»Chelsea ima kakovostno, hitro in zelo tekmovalno zasedbo, ki na zadnjih 20 tekmah kar 16-krat ni prejela gola. Toda tudi mi nismo slabi na tekmečevem stadionu. Na domačem igrišču smo imeli težave v uvodnih 25 minutah, potem smo se dobro odrezali. Ne moremo doseči treh ali štirih golov na vsaki tekmi,« je pojasnil Zidane in najprej posebno pohvalil Ederja Militaa, a se v naslednjem hipu popravil in dodal, da so bili dobri tudi drugi člani moštva. Prikimal pa je ob trditvi, da je Realu lažje zaradi Benzemaja, ki je izenačil »iz ničesar« in dokazal, da je od njega ogromno odvisno. Domala neopazno je zbral že 71 golov v ligi prvakov in se izenačil z Realovo legendo Raulom na četrtem mestu večne lestvice tekmovanja.



»Karim je bil izjemen, a imamo še nekaj rezerve. Nestrpno pričakujemo predvsem okrevanje Sergia Ramosa. Toda po poškodbi še ni treniral s soigralci in niti ne vemo, kdaj bo,« je zaupal Zidane.

