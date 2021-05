Tuchel o dobrem delu: Kakor se vzame

Tretji nemški trener zapored z lovoriko?

Oba kluba s po 6000 navijači Iz Evropske nogometne (Uefa) so ob začetku prodaje vstopnic sporočili, da si bo lahko sobotni finale lige prvakov med Chelseajem in Manchester Cityjem v Portu ogledalo 16.500 gledalcev. Stadion Dragao sicer sprejme 50.000 ljudi, portugalske oblasti pa so obisk omejile na 33 odstotkov zasedenosti tribun. V obeh klubih bodo prejeli po 6000 vstopnic za svoje navijače. Natanko 1700 vstopnic bo na voljo splošni javnosti, njihove cene pa znašajo 600 evrov za prvo kategorijo, 450 evrov za drugo, 180 evrov za tretjo in 70 evrov za četrto kategorijo. Vsak kupec lahko prek Uefine spletne strani naroči največ dve vstopnici.

Angleški finale lige prvakov v nogometu, ki bo v soboto na stadionu Dragao v Portu (z začetkom ob 21. uri), bo imel (znova) tudi močan nemški pridih. Chelseajevo moštvo namreč kot trener vodi, ki ima v svojih vrstah tri rojake (in), dres Manchester Cityja pa med drugimi nosi tudi turški NemecZaradi težko pričakovanega zaključnega dvoboja bodo omenjeni štirje nemški nogometaši izpustili začetek reprezentančnih priprav v Seefeldu, kjer se bo elf uigraval za bližnje prvenstvo stare celine (med 11. junijem in 11. julijem) v enajstih mestih po Evropi. To bo tudi zadnji veliki turnir, na katerem bo izbrano vrsto Nemčije kot selektor vodil. Iz tamkajšnje nogometne zveze (DFB) so namreč ravno včeraj potrdili, da bo po euru 2021 – ne glede na to, kako se bo ta razpletel za trikratne evropske prvake (1972, 1980 in 1996) – za reprezentančno krmilo poprijel, ki je medtem že zapustil trenersko klop münchenskega Bayerna.Tuchel bo tako že drugič zapored vodil ekipo v sklepnem dejanju najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Lani je do velikega finala v Lizboni popeljal Paris Saint-Germain (PSG), ki je nato z 0:1 pokleknil pred Flickovim Bayernom. Če bo v soboto uspešen, bo postal tretji nemški trener zapovrstjo, ki se bo s svojimi varovanci veselil končne zmage v ligi prvakov; leta 2019 so si namreč prestižno lovoriko priigrali nogometaši Liverpoola pod taktirkoKo je Tuchlu, s katerim so – spomnimo – odgovorni pri PSG decembra lani prekinili sodelovanje (Parižani so nazadnje izgubili bitko za naslov francoskih prvakov z Lillom), po Chelseajevem preboju v zaključni dvoboj eden od novinarjev omenil, da očitno dobro in pravilno dela, se je 47-letni Bavarec v svojem slogu le skromno namuznil: »Ali pa tudi ne. Kakor se pač vzame, saj ne gre za isti klub ...«