Trimo z višino in težo resne ekipe: Uroš Zorman ima dovolj drugih mest

Že sredi julija so rokometaši Trima začeli priprave na sezono 2022/23, saj jih že konec meseca čaka zelo pomembna tekma v kvalifikacijah za evropsko ligo. Trebanjci imajo še naprej visoke ambicije in so se temu primerno okrepili. Ob Celju Pivovarni Laško in Gorenju bodo favoriti za osvojitev naslova državnega prvaka.

V zadnjih dveh sezonah so Dolenjci osvojili drugo mesto v ligi NLB, lani zaostali za Gorenjem, letos za Celjem. Je morda napočil čas, da trener Uroš Zorman v svoji tretji sezoni stopi na rokometni Triglav? Prihodi novih igralcev namigujejo na pritrdilen odgovor. V enega najbolj rokometu zapriseženih slovenskih krajev je prišel nekdanji reprezentant Jan Jurečič. Domača okrepitev je tudi Matic Pipp iz Loke. Iz Hrvaške prihaja 201 centimeter visoki levičar Krešimir Krešić, iz Srbije izkušeni ostrostrelec Miljan Ivanović, konkurenco v vratih je okrepil Bošnjak Mirnes Grčo, ki je branil tudi za katarsko reprezentanco.

V ekipi ostajajo Hrvat Filip Glavaš, najboljši strelec Trima v prejšnji sezoni, Srb Mihajlo Radojković in Črnogorec Miodrag Ćorsović. Tako ima Zorman šest tujcev. Med domačimi aduti so Gregor Potočnik, Staš Jovičić, Marko Kotar, Lovro Višček, David Didovič in vratar Aljoša Čudič, kapetan Uroš Udovič je poškodovan.

»Mislim, da smo dobro kadrovali. Dobili smo centimetre in kilograme, zdaj smo zares podobni resni rokometni ekipi,« si roke mane Zorman. Pred dvema letoma so imeli v Trebnjem lepo sezono v pokalu EHF, lani so se zaustavili že na prvi oviri, na dveh tekmah je bil Holstrebro boljši za gol. Tudi letos bo tekmec iz Skandinavije, vendar je švedski Kristianstad vendarle šibkejši, kot so bili Danci, za nameček bo druga tekma v Sloveniji.

V tretje gre rado

Trebanjski levi se bodo konec tedna odpravili še na osemdnevne priprave v Kranjsko Goro. V 1. SRL bo Trimo najprej gostoval v Dobovi (10. september). Po dveh drugih mestih je logični cilj prvi naslov prvaka za kraj, ki je med drugim dal Zarabca, Ferlina in brata Skube ...

6 tujcev bo imel v ekipi Trimo,ki meri na naslov prvaka.

»Nimam pritiska uprave, ampak saj me poznate. V dveh letih smo pokazali, da smo na pravi poti, v tretje gre rado, pravijo. Gotovo je želja nas vseh, da bi bili prvaki. Lani nam je malo zmanjkalo, lovoriko smo izgubili na tekmah z Jeruzalemom in Šmartnim. Upam, da nas je to izučilo. Če bo tako, lahko resno kandidiramo za naslov,« pravi Zorman in dodaja, da sta zaradi tradicije in izkušenj še vedno v rahli prednosti Gorenje in Celje: »Toda na igrišču to ne bo štelo.«