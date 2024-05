Tri četrtine hladen, nato Dončić eksplodiral

Ob le šestih zadetih trojkah bi Dallasu malokdo pripisal možnosti za zmago v Minneapolisu, mnogo bolj verjeten bi bil poraz z 20 točkami razlike. A končnica vedno znova prinaša presenečenja, Kyrie Irving in Luka Dončić pa sta s 66 točkami potrdila, da je v ključnih trenutkih v ligi NBA vse odvisno od zvezdnikov. Teksašani so si priborili veliko zmago s 108:105, čeprav niso odigrali svoje najboljše tekme. »To je velika, velika zmaga, ki bo pomembna za nas,« si je po zadnji sireni oddahnil Dončić, nato pa hitro dodal: »A je šele prva od štirih.«

»To je za nas nekaj novega, ponavadi prvo tekmo izgubimo, nisem navajen, da smo v vodstvu. Zdaj bomo morali drugače pristopiti k drugi tekmi, ker je tekmec potisnjen ob zid,« se je tudi Jason Kidd znašel v neznanih vodah, proti LA Clippers in Oklahomi je Dallas prvo tekmo izgubil. Dvoboj Dallasa in Minnesote se je začel že nekaj trenutkov po veliki zmagi volkov nad Denverjem, ko je Anthony Edwards evforično napovedal, da bo ustavil tudi Irvinga. In s tem dregnil v osje gnezdo. »Seveda sem slišal, kaj je napovedal, to spoštujem, ker kaže na njegov neustrašen značaj,« je bil Irving diplomatski v izjavah, na igrišču pa mnogo manj.

V prvem polčasu je prav po zaslugi Irvingovih čarovnij v raketi, poigraval se je tako z Edwardsom kot z visokimi centri Minnesote, Dallas ostal v igri in zaostajal le z 59:62. V prvih 24 minutah je Irving nanizal prav toliko točk. »To je bilo ključno, Kyrie nas je ohranil v igri, ko nikomur od nas ni šlo. Brez njegovih točk v prvem polčasu te zmage ne bi bilo,« se zaveda Dončić, ki v prvem polčasu ni bil razpoložen. Tako kot soigralci je serijsko grešil z razdalje, v raketi pa je imel nekaj težav z visoko obrambo. Za nameček so ga ob živce spravljali še soigralci z nekaj osnovnošolskimi napakami, a ga je Irving miril, da je tekma še dolga.

»Pred zadnjo četrtino sem si rekel, da moramo to tekmo za vsako ceno dobiti. Tri četrtine sem igral slabo, zato sem se želel oddolžiti soigralcem, uspelo mi je priti do metov, ki jih imam rad in nato se mi je odprlo,« je pojasnil Dončić, s 15 točkami v zadnji četrtini ključni mož prve zmage Teksašanov v seriji. Z nizom 7:0 je popeljal Dallas v vodstvo, nato je v obrambi prebral namero Mika Conleyja in preprečil visoko podajo proti Rudyju Gobertu, ki bi občinstvo dvignila na noge, 49 sekund pred koncem pa je s težkim metom iz polrazdalje prek iztegnjene roke Jadna McDanielsa zabil zadnji žebelj v krsto Minnesote. Po nespametni osebni napaki ob metu za tri točke bi Conley lahko še zapletel končnico, a je drugi prosti met zgrešil in slavje Dallasa ob zmagi s 108:105 se je lahko začelo. S končnimi 33 točkami, 6 skoki in 8 asistencami (met 12/26) je bil Dončić prvo ime srečanja, kljub temu, da je bil 36 minut zelo zadržan.