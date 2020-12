Tretja kljub zlomu palice

Anamarija Lampič je v sprintu za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu zasedla dve tretji mesti, eno posamično, eno v ekipnem sprintu z Evo Urevc. Med finalnim tekom posameznic se ji je na začetku celo zlomila palica, nato si je z zadnjega mesta le izbojevala zmagovalne stopničke.



»V kvalifikacijah sem videla, da sem močna, a se nisem počutila, kot bi se morala, bila sem zakrčena, tako kot tudi v četrtfinalu in polfinalu. V finalu pa sem takoj videla, da sem dobro startala, da mi gre res dobro, a žal sva se s tekmico malo zapletli, zlomila se je palica. A rekla sem si, da ne bom zadnja, grizla bom. Palico sem hitro odvrgla, dobro, da je bil na tistem ovinku nekdo iz spremljevalne ekipe, hitro je stekel čez, da sem lahko vzela novo. Je pa bilo težko teči z drugo palico, ker ni imela takšnega paščka, kot sem ga navajena. Če ne bi zlomila palice, bi se borila za prvo mesto,« je povedala Lampičeva.



Slavila je Švicarka Nadine Fähndrich pred Američanko Sophie Caldwell Hamilton. Eva Urevc je bila po izpadu v polfinalu skupno osma. Janez Lampič je izpadel v četrtfinalu, osvojil je 16. mesto, Luka Markun je bil v kvalifikacijah 36., Vili Črv 37. Lampičeva in Urevčeva sta nato v finalu ekipnega sprinta zasedli tretje mesto, zmagali sta Švicarki Fähndrichova in Laurien van der Graaff pred Rusinjama Julijo Stupak in Natalijo Neprjajevo. Lampič in Markun sta bila v polfinalni skupini 12. Dresdenska tekma je sicer zaradi preventivnih ukrepov minila brez udeležbe skandinavske konkurence.