Trener tekmovalko na olimpijskih igrah oklofutal pred celim svetom (VIDEO)

Olimpijske igre so postregle z nekaj presenečenji. Tudi negativnimi. Javnost se je zgražala nad judoistko, ki jo je trenerpred tekmo (udarila se je z Madžarko) močno stresel in oklofutal, vse to pa so predvajali po televiziji. Športnica se je po spopadu na tatamiju, kjer je boj izgubila, oglasila in povedala, da je očitno ni stresel dovolj. Pojasnila je še, da gre za ritual: »Moj trener dela, kar jaz želim, da me pred tekmo podžge.«Pojasnilo pa ni zaleglo pri mednarodni judo zvezi (IJF), ki je trenerju zaradi početja izdala uradno opozorilo. Na spletni strani so še zapisali, da je judo izobraževalni šport in da ne morejo tolerirati takšnega vedenja, ki ni v skladu z moralnim kodeksom juda.