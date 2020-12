Trener nas razume, kmalu bo pokalo

Tabor prikoval Gorico na dno

Izidi 18. kroga – CB24 Tabor : Gorica 1:0 (Dino Stančič 79.), Celje : Koper 2:0 (Žan Benedičič 69., Mičo Kuzmanović 90.), Bravo : Olimpija 0:0, Domžale – Aluminij večerna tekma, Maribor – Mura danes ob 17.15.

Vrstni red: Maribor 34, Olimpija 32, Mura 30, Koper 27, Tabor (–1) 24, Celje 23, Domžale in Bravo (–1) po 21, Aluminij 14, Gorica 10.

Star dvajset let in s slovesom enega od najbolj nadarjenih slovenskih nogometašev jeodšel v Francijo k tedanjemu prvoligašu Caenu. Po treh letih se je vrnil in oživlja kariero pri Mariboru, ki ima priložnost, da na današnji zadnji tekmi 18. kroga v Ljudskem vrtu proti Muri še poveča prednost pred Olimpijo. Starejši od dveh domžalskih Janov pri Mariboru – leto mlajši je– je očitno povlekel pravilno potezo.V Francijo nisem šel povsem neveden, vedel sem, kaj me čaka in da mi ne bo lahko. Preskok na višjo raven je bil očiten predvsem na fizični ravni, dvoboji so trdi, konkurenca strahovita. Dve tekmi igraš, si zraven, potem te v trenutku ni nikjer. Sprva sem dobival priložnost, z izpadom v drugo ligo so se spremenila razmerja. Toda zame je bilo najpomembnejše, da sem bil del prvega moštva in z njim treniral. V vsakem primeru je bila izkušnja odlična in koristna v kontekstu dozorevanja. Prišel sem kot mlad fant brez življenjskih izkušenj, vrnil sem se zrelejši. Prepuščen sem bil sam sebi in se navadil na samostojnost.Ne bi sprejel mariborskega vabila, če ne bi imel zagotovila, da bom igral v zvezni vrsti. Tako sem se odločil, ko še ni bilo stika z Mariborom in sem prihodnost videl le v zvezni vrsti. Odhod iz Caena sem načrtoval, potreboval sem le klub, pri katerem bom lahko igral v zvezni vrsti.Ta preobrazba je spontana. V taktičnih postavitvah nisem imel izhodišča desetice, temveč zadnjega zveznega igralca. Ko je steklo, se je vloga spreminjala. Povezana je s samozavestjo, uigranostjo in vsem, kar dela moštvo boljše. V uspešni formuli napredovanja ima pomembno vlogo splošna organiziranost kluba. Maribor je v tem odličen, je št. 1, in kar je najpomembnejše, nogometaš se ne ukvarja z nepotrebnimi zadevami, temveč je stoodstotno osredotočen na nogomet.Vsak trener potrebuje čas, da se ujame z moštvom in igralci z njim. Vedno so težave in tudi nas niso obšle, kot so bile bolezni in poškodbe. Med drugim se jim nisem izognil niti jaz.Ni glasen in pove pomembne stvari. Njegova neposrednost pri tem, kaj je treba narediti in na kaj je treba biti pozoren. Zelo pomaga igralcu. Všeč mi je, ker ne govori o tem, kaj je dosegel, ne govori o sebi, marveč o taktiki. Igralcev ne zavira, ko smo v tekmi, je vse v naših nogah in glavi. Prepušča nam odločitve, kako bomo igrali in kakšne poteze bomo vlekli. Daje nam svobodo in omogoča ustvarjalnost.Maribor se ne prilagaja tekmecem, igramo po svoje in pomembna je le naša igra. Olimpija je bila boljša in iz poraza se kvečjemu poskušamo kaj naučiti. Je pa vsak derbi drugačen, tako kot je vsaka druga tekma. Veliko je dejavnikov, ki odločajo. Slovenska liga je zelo neugodna, vsak lahko premaga vsakogar. Za vrh se poteguje več moštev.Nekaj je na tem, ampak tu ni drila. Trener nam je pojasnil različne postavitve, od 3-4-3, 3-5-2 do 4-3-3, ampak pomembno je, da smo igralci sposobni preklopiti in se ustrezno odzvati.Se in nismo bili slabi. Poraz nas je nekaj naučil. Morda bomo taktično igrali drugače, vem pa, da moramo premoči v igri in posesti žoge dodati bolj neposredno igro proti vratom. Predvsem pa biti bolj pazljivi na nasprotne napade.Z Janom sva skupaj igrala v mlajših kategorijah, imava podobno zgodbo in oba se pobirava. Mislim, da je, podobno kot jaz, v Mariboru našel klub, v katerem se lahko vrne v ritem. Tu ima trenerja, ki ga odlično razume, in ko bo ujel formo, bo pokalo. Veseli me, da je psihološko zelo močan, in tudi napredoval je.