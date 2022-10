Trener ji je pustil proste roke

Zelo pester konec tedna je imela Ema Klinec na finalu letošnje velike nagrade v smučarskih skokih v Klingenthalu. Potem ko je v petek dobila kvalifikacije, so jo v soboto po prvem nastopu na preizkušnji mešanih ekip diskvalificirali zaradi neustreznega dresa, a je kljub temu na koncu skupaj z Uršo Bogataj, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem ujela tretjo stopničko. Na posamični tekmi je v nedeljo zaostala le za Bogatajevo.

»Diskvalifikacije niti ne bi komentirala, lahko povem le, da smo z opremo na meji, zato se takšne stvari tudi dogajajo,« je na novinarski konferenci pojasnila Ema, s katero sta se zagotovo strinjali tudi avstrijska zvezdnica Marita Kramer in japonska šampionka Sara Takanaši, ki sta ju minuli konec tedna prav tako doleteli diskvalifikaciji. Glede na to, da Klinčeva poleti sploh ni tekmovala, imajo njeni uspehi na začetku jeseni toliko večjo težo. Najprej je uspešno opravila z internimi kvalifikacijami za nastop v Klingenthalu, potem je še sama sebe presenetila z osvojitvijo naslova državne prvakinje v Kranju, v areni Vogtland pa je – kot že omenjeno – med svetovno elito poletela do izvrstnega drugega mesta.

»Prvo preizkušnjo v novi sezoni sem imela s kvalifikacijami za Klingenthal. Ker sem vse poletje trenirala, je bilo pravilno, da so izvedli izbirno tekmo. Tako sem po daljšem času spet občutila tekmovalni utrip,« je razložila 24-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je sama izrazila željo, da poleti ne bi hodila na tekme.

»Zadnja tri, štiri leta sem tekmovala tako pozimi kot poleti, preizkušenj je bilo zares veliko, zaradi česar se mi je prilegel premor od njih. Po koncu zime sem si vzela mesec zase, potrebovala sem čas za temeljit razmislek. V tem obdobju sem razčistila s tem, kaj se mi je dogajalo v zadnjih štirih letih, hkrati sem ugotavljala, kje bi lahko še napredovala.«

Hvaležna Zupančiču

Nato je v miru začela priprave za novo sezono. »Treningov sem se lotila z večjo svežino kot v preteklosti, kar se mi je doslej obrestovalo,« je presodila svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu 2021, hvaležna vsem, ki so ji to omogočili in jo podpirajo. »Zahvalila bi se tudi glavnemu trenerju ​Zoranu Zupančiču, da mi je pustil proste roke,« je poudarila in pristavila, da je spomladi težko (od daleč) spremljala Zoranova pogajanja z odgovornimi pri smučarski zvezi (SZS) o nadaljevanju trenerskega dela.

»Zoran je vsekakor vrhunski trener. Brez njega ne bi bile tu, kjer smo. Zaradi njega sem po drugi poškodbi kolena tudi nadaljevala kariero.« Do začetka svetovnega pokala (4. novembra v Visli) si želi predvsem, da bi ostala zdrava in ohranila visoko raven skakanja. »Ker sem bila v prejšnjih sezonah že kmalu v dobri formi, bi mi utegnil zgodnji start ustrezati. Seveda bo malo čudno, da v svetovnem pokalu ne bomo pristajali na snegu, a je po drugi strani tako vseeno bolje, kot pa da bi sezono odprli na slabem snegu. Če se samo spomnim tistih tekem fantov v Visli ...« Glede glavnega cilja pozimi pa je kot iz topa izstrelila: »To bo zagotovo domače svetovno prvenstvo. Kaj drugega kot napadati kolajne v Planici nam niti ne bo preostalo, saj smo najboljša ekipa na svetu!« je še dejala Ema.