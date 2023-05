Trdna obramba, skok in Ferrell za presenečenje

Za košarkarji Cedevite Olimpije je neprepričljiva sezona, v regionalnem tekmovanju pa so z uvrstitvijo v polfinale vendarle izpolnili osnovni cilj. Jutri (19.30) jih v polni Štark Areni v Beogradu čaka prva tekma s Partizanom, ki še vedno celi rane po bolečem izpadu proti Realu v evroligi. Naporen ritem tekem Beograjčanov in čustvena izpraznjenost bi lahko bila voda na mlin Ljubljančanov, ki bodo potrebovali vrhunsko predstavo, če želijo v Stožice prinesti celo kožo.

Partizan je v zadnjih sezonah tekmec po meri Cedevite Olimpije. Decembra so ga v Stožicah presenetljivo premagali sredi enega slabših obdobij v sezoni, enako velja za tekmo konec marca v Beogradu, kjer so šele v končnici zapravili zmago. Na obeh tekmah je bila skupni imenovalec dobra obramba, ki letos ljubljanske zasedbe sicer ni krasila. »Medsebojne tekme zdaj niso več pomembne, končnica je drugačen tip tekmovanja. Odločala bo dnevna forma, obramba in skok. Če ne bomo odigrali vrhunsko v obrambi in imeli skoka pod nadzorom, bomo brez možnosti za zmago,« je realen trener Olimpije Miro Alilović.

Yogi bo jeziček na tehtnici

Olimpijini košarkarji so na tekmah rednega dela proti Partizanu prejeli le 74 oziroma 76 točk, predvsem pa so bili veliko bolj konstantni kot proti na papirju slabšim tekmecem, v najslabši četrtini od osmih so prejeli 27 točk. Bistveno bo, kako bosta Alen Omić in Karlo Matković pod košem uspela ustaviti atletskega Mathiasa Lessorta, letos člana idealne peterke v ligi ABA. Predvsem Lessortovih skokov v napadu Olimpija ne sme dovoliti, iz drugih in tretjih priložnosti je Partizan najbolj nevaren, te ponesejo tudi občinstvo. »Izkušnje so na njihovi strani, mi pa bomo morali poiskati druge načine, da nadomestimo naše slabosti. Dvorana v Beogradu bo polna in želim si, da bo tako tudi v Ljubljani,« zaključuje Alilović.

Letošnjo sezono je zaradi zvina gležnja že končal branilec Josh Adams, v napadu se na njegove individualne akcije Olimpija ne bo mogla zanašati. A to bi lahko bila tudi dobra stvar. V četrtfinalni seriji z FMP so po dveh neprepričljivih tekmah na tretji vendarle zaigrali bolj povezano, žoga je pod taktirko Matica Rebca bolje krožila, tudi Yogi Ferrell je omejil število cirkusantskih metov, ki stroki (in publiki) dvigujejo pritisk. Če bo najučinkovitejši igralec letošnje končnice v ligi ABA našel pravo dnevno formo, tudi presenečenje v Štark Areni ni izključeno. Druga tekma serije bo v torek ob 18. uri v Stožicah.