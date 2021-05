Tratnik je vse strelivo porabil na Zoncolanu

Etapa Gira, ki je včeraj gostovala v Sloveniji in je v njej zmago slavil Belgijec Victor Campenaerts, tekmovalno ni bila ena ključnih na letošnji dirki, vendar je bilo vzdušje ob trasi takšno, kot če bi se karavana povzpela na enega od legendarnih alpskih ali dolomitskih vzponov. Za to so poskrbeli slovenski navijači v Goriških brdih in Novi Gorici, ki so se v največjem številu zgrnili na vzpon na Gornje Cerovo.



Upali so tudi na podvig Jana Tratnika, ki pa jih je raje razveselil dan prej, z 2. mestom na zloglasnem Zoncolanu. Slovenski kolesarji so po vsaj eno etapo Gira dobili vsako leto vse od leta 2014 in nepozabnega zmagoslavja Luke Mezgeca v Trstu. V niz, ki je našim kolesarjem prinesel že osem zmag na največji italijanski dirki, je zadnji prispeval prav Tratnik, ki je lani letel po cestah Furlanije–Julijske krajine. Po pobegu v 16. etapi je zmagal v San Danieleju del Friuli. In čim se je karavana vrnila v to pokrajino, ki meji s Slovenijo, je 31-letni Idrijčan spet poletel.



Tokrat na poti proti Zoncolanu, enemu od najbolj strašljivih kolesarskih vzponov na svetu. Dolgo se je z ramo ob rami boril za zmago z Italijanom Lorenzom Fortunatom in mu moral v peklensko strmih zadnjih 2,5 km priznati premoč. »Danes je bil plan iti v pobeg le v primeru večje skupine. Bil sem na pravem mestu ob pravem času. Skupaj smo dobro sodelovali in lahko rečem, da smo res pritiskali po ravnem, saj smo vedeli, da zadaj nadzorujejo dirko. Na zadnji klanec si nisem mislil, da bom imel tako dobre noge, ampak mi ni preostalo drugega, kot da grem na polno. Dal sem maksimum, eden je bil močnejši, tako da čestitke. Giro je letos res težak, tako da poskušam izkoristiti vsako priložnost. Vem, da je jutri slovenska etapa, ampak lahko gre vse narobe. Ampak tudi jutri bom poskušal uprizoriti nekaj, če je še kaj ostalo v nogah. Hvala ekipi za priložnost in vsem navijačem, ob cesti in na kavču,« je po podvigu na Zoncolanu na družabnih omrežjih zapisal Tratnik.



Upal je, da mu bodo dodatno moč vlili slovenski navijači, vendar so bili napori prehudi in slovensko etapo je preživel v zavetrju glavnine, ki je v cilj prikolesarila 17:21 za zmagovalcem.

Pol ure stali zaradi padca

Kolesarjenje v glavnini včeraj sicer ni bilo pretirano varno. Kmalu po startu je prišlo do tako množičnega padca, da so prireditelji za pol ure prekinili dirko, da so oskrbeli vse poškodovane kolesarje. Najhuje so jo skupili Emanuel Buchmann (Bora), Natnael Berhane (Cofidis), Jos van Emden (Jumbo Visma) in Ruben Guerreiro (EF Nippo), ki so odstopili. Ko se je dirka vendarle nadaljevala, se je v boj za etapno zmago pognala petnajsterica ubežnikov, ki so upali, da si bodo prikolesarili čast in slavo na slovenskih cestah. Že ko so prvič prikolesarili nanje, je bilo jasno, da bo nekdo med njimi zmagovalec, glavnine in predvsem kolesarjev Ineosa, ki branijo rožnato majico Egana Bernala, niso zanimali.



Tako so dvakrat složno kolesarili skozi špalir slovenskih zastav na vzponu na Gornje Cerovo, ko so šli čez vrh tega vzpona 4. kategorije še zadnjič, sta v igri za zmago v Gorici ostala le še dva. Belgijec Campenaerts (Qhubeka) in Nizozemec Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix). Na Travniku v Gorici sta se pomerila, kot da bi bila na dirkališču, in pravi trenutek za pospešek je izbral izkušenejši Campenaerts, ki je slavil že tretjo etapno zmago za ekipo Qhubeka na letošnjem Giru (še Mauro Schmid in Giacomo Nizzolo). Giro 2021 se je poslovil od Slovenije, prihajajo pa Dolomiti in današnja kraljevska 16. etapa s ciljem v Cortini d'Ampezzo.

