Toskić: Slovenske možnosti 50-odstotne

Malce se je poigrala hudomušna boginja Fortuna s slovenskimi rokometaši na žrebu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Reprezentanca je v začetku leta zaradi covida-19 ostala brez dveh pripravljalnih tekem z Italijo, s katero pa se bo dvakrat srečala marca v prvem krogu. Predlani se je uvrstila neposredno na SP v Egiptu, saj sta odpadli tekmi s Srbijo, prav ta pa bo aprila bržčas njihova prepreka na poti na mundial na Švedskem in Poljskem.

Leta 2019 se Srbija ni zdela prevelika ovira za reprezentanco zdaj že bivšega Ljubomirja Vranješa, ki je ravno osvojila četrto mesto na SP na Švedskem, medtem ko je bila Srbija 20. po treh porazih. Takrat je bila pod vodstvom Nenada Peruničića zares šibka in razklana. Toda dve leti pozneje je slika skoraj obratna. Slovenci so bili šele 16. na letošnjem euru, kjer so delovali kot razbita vojska in ostali brez selektorja. Niti Srbija se ni uvrstila v glavni del, vendar se je zelo dobro upirala Hrvaški in Franciji, čeprav je bila zaradi koronavirusa brez nekaterih nosilcev igre. Novi selektor, Španec Toni Gerona, je vzpostavil hierarhijo in sistem igre, ki Srbom vliva vero v vrnitev dobrih starih časov.

Morda lahko najbolj objektivno oceno razmerja moči poda trener Celja Pivovarne Laško Alem Toskić, ki je večino igralske kariere preživel v Sloveniji, ves čas pa bil srbski reprezentant. »Najprej moramo vedeti, da ima Slovenija dve tekmi proti Italiji, ki vidno napreduje. Danes ne smeš nikogar podcenjevati, ker nimaš nobene pravice do tega. Dejstvo pa je, da Slovenija v dveh tekmah z Italijo (16. ali 17. marca v gosteh, 19. ali 20. marca doma; op. p.) ne bi smela imeti prevelikih težav. Morda je celo prednost, ker bo imela resna testa pred dvobojem s Srbijo (13. ali 14. aprila doma, 16. ali 17. aprila v gosteh). Še posebno ker vemo, da bo pred tem dobila novega selektorja,« je razmišljal Toskić, ki bo sezono na klopi Celja nadaljeval v petek s tekmo v Mariboru, na kateri pa ne bo mogel računati na vratarja Miljana Vujovića, ki se je preselil v Stuttgart.

Gerona dvignil Srbijo

Težko je reči, za koga mu bo bilo srce. »Rekel bi, da so možnosti 50:50. Druga tekma je v Srbiji, kar bo Sloveniji otežilo delo. Vprašanje, kdo bo selektor, kakšen bo igralski kader, kakšna bo situacija s covidom. Če bosta obe reprezentanci kompletni, bo to zares izenačen dvoboj. Srbija ima kopico dobrih rokometašev, Gerona je vse skupaj dvignil na višjo raven, našel je 22, 23 igralcev, ki jim zaupa,« napredek v srbski vrsti vidi Toske, ki je s Srbijo osvojil srebrno kolajno na domačem euru leta 2012.

RZS naj bi novega selektorja imenovala do sredine februarja, Toskić pa največ možnosti pripisuje Urošu Zormanu, nekdanjemu soigralcu v Celju. »Zdi se, da bo Uroš dobil priložnost. Če bo tako, ga čaka veliko dela v kratkem času,« kolega opozarja Toskić, ki celjsko barko dobro vodi k novemu naslovu državnega prvaka, glavni tekmec v boju za naslov pa je prav Zorman s Trimom.